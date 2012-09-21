هفتمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج در اردبیل خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه این جشنواره که ظهر جمعه برگزار شد، براساس آراء هیئت داوران در رده سنی نوجوانان معصومه رسولی با اثر "دستهای بارانی دعا" رتبه اول جشنواره را کسب کرد.

در این رده زهرا کریم زاده با اثر "شناسایی دشمن" و سارا اصغریان با اثر "شوق خواندن کتاب" مشترکا دوم شدند و مینا افتخاری با اثر "زیباترین عروسک دنیا" رتبه سوم را کسب کردند.

در رده سنی جوانان عباس فتح نژاد با اثر "سفر سبز"، المیرا وجودی با اثر "کوچه ارغوان" مشترکا دوم شدند و محمد بهرام پور با اثر "چند شنبه مرداد 91" و احمد نصیری با اثر "مردی روی مبل" مشترکا در رتبه سوم قرار گرفاتند.

در این بخش و رده سنی هیئت داوران جشنواره ادبیات داستانی بسیج اثری را به عنوان رتبه اول معرفی نکرد.

در رده سنی بزرگسالان عادل بهرام نیا با اثر "قاب عکس"، فرهاد جاهدزاده با اثر "چه کسی می تواند" و محسن وظیفه با اثر "بسیجی" ربته های اول تا سوم این بخش را بخود اختصاص دادند.

همچنین در این جشنواره از هلیا آصفی به خاطر اثر "کلاغ روی ماه"، زهرا صادقی با اثر "به خاطر اثر هفت سنگـ،، سمیه حسین زاده به خاطر اثر "فرشته ای آمین گفت"، مهدی میرزارسول زاده با اثر "آش نذری"، رقیه دشتی با اثر "ضامن آهو" و لیلا خلیفه سقاء به دلیل ارائه اثر "آخرین دانه" تقدیر شدند.

