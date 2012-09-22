مفاهیم دفاع مقدس با استفاده از ظرفیتهای هنری ماندگار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان ناطق بعد از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی ویژه برنامه های حوزه هنری استان اردبیل در هفته دفاع مقدس افزود: بدنبال شعار و اجرای کارهای کلیشه ای نیستیم و تلاش می کنیم مفاهیم سالهای جنگ را با ظرفیتهای هنری ماندگار سازیم.

به گفته وی خلاقیت در کنار نوآوری با تاثیرگذاری و رعایت شان مخاطب و هنرمندان و استفاده از ظرفیتهای هنری در انتقال مفاهیم و پیامهای مناسب، از اهداف حوزه هنری استان در پرداختن به برنامه های هفته دفاع مقدس است.



رئیس حوزه هنری استان با اشاره به رسالت هنر و هنرمندان در قبال ثبت و ماندگاری ارزشهای دفاع مقدس اضافه کرد: در برنامه های سال گذشته برنامه هایی با تاکید بر نقش روحانیت، بسیج، هنرهای تجسمی و موسیقی و سرود در طول جنگ تحمیلی اجرا شد که با استقبال مواجه شد.



وی یادآور شد: امسال در کنار برنامه های شعر و داستان خوانی دفاع مقدس، به نقش ادبیات نمایشی در قالب برنامه "عصرانه تئاتر" پرداخته می شود که برجسته ترین برنامه آن بازخوانی نمایشنامه "اگر دیر آمدم" با محوریت دفاع مقدس است.



ناطق با اشاره به نقش هنرمندان در ترسیم جلوه های ماندگار جنگ تحمیلی ادامه داد: امسال برای اولین بار دو قطعه موسیقی در حوزه دفاع مقدس تولید کرده ایم که بزودی رونمایی خواهد شد.



وی روایت خاطراتی از هشت سال دفاع مقدس، تجلیل و تکریم از هنرمندان پیشکسوت استاد سیدمحمد میرجوادی،‌ خوشنویس و نقاش اردبیلی را از مهمترین برنامه های این مرکز هنری برای دفاع مقدس برشمرد.



ناطق عنوان کرد: علاوه بر این برگزاری دومین جشنواره منطقه ای تصویرسازی "فرزندان صبح"‌ با محوریت خرمشهر و کودکان مظلوم جنگ تحمیلی، خاطره گویی، رونمایی از کتاب "تلگرافچی پنج ستاره" خاطرات جانباز 70 درصد جنگ تحمیلی صابر قره داغلو، سرور، نمایش و... از دیگر برنامه های حوزه هنری استان اردبیل در گرامیداشت هفته دفاع مقدس است.

