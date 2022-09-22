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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۵۰

ویژه برنامه‌های هفته دفاع مقدس از شبکه قرآن و معارف سیما

ویژه برنامه‌های هفته دفاع مقدس از شبکه قرآن و معارف سیما

ویژه برنامه‌های هفته دفاع مقدس شبکه قرآن و معارف سیما از جمله منم بچه مسلمان، یاد خدا، محراب در میدان و ... اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه‌های هفته دفاع مقدس از شبکه قرآن و معارف سیما اعلام شد.

بر اساس این گزارش، «منم بچه مسلمان» ویژه خردسالان و کودکان که به آموزش معارف اسلامی و اخلاق دینی با زبان نمایش و همچنین حفظ و قرائت قرآن کریم به کودکان با شیوه‌های جذاب و قصه گویی اختصاص دارد و متناسب با مناسب‌های خاص منعطف می‌شود.

«یاد خدا» هم سبک زندگی قرآنی با موضوعات سلوک مهدوی، تهذیب نفس، قواعد قرآنی، درس‌های ماندگار نهج البلاغه، خانواده متعالی، یاد خدا در قرآن، توحید عملی، امام شناسی بر مبنای زیارت جامعه کبیره و سبک زندگی خداباورانه و خدامحور را در هفته دفاع مقدس بررسی می‌کند.

محراب در میدان عنوان مجموعه مستند گزارشی است از روایت حضور و نقش علما و روحانیون در هشت سال دفاع مقدس که در هفت قسمت ۲۵ دقیقه‌ای نقش‌هایی چون مدیریت و رهبری جنگ، نقش معنوی و اخلاق عملی، نقش رزمی و تبلیغی و…، این عزیزان را در قالب خاطرات و بازگو کردن حقایقی از این حضور مخلصانه منعکس می‌شود.

برنامه «خوشبخت» هم به مسائل مربوط به خانواده و دفاع مقدس در هفته گرامیداشت دفاع مقدس می‌پردازد.

پخش روزانه مستندهایی با موضوعات دفاع مقدس و برنامه ویژه هفته دفاع مقدس که برنامه تحلیلی است و به هفته دفاع مقدس و جنگ تحمیلی اختصاص دارد.

برنامه اذانگاهی «تقرب» با حضور کارشناسان و به همراه آیتم‌هایی در خصوص جنگ تحمیلی به روی آنتن این شبکه می‌رود.

«محافل انس با قرآن» ویژه هفته دفاع مقدس هم با حضور قاریان و حافظان برتر کشور با موضوع دفاع مقدس پخش می‌شود.

کد مطلب 5595335
فاطمه علی آبادی

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