27 باب آلاچیق در بوستان جنگلی شیروان احداث شد

قاسم کوهستانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پارک جنگلی شهید بهشتی شیروان با دارا بودن درختان انبوه و کهن، یکی از قدیمی‌ترین پارک‌های موجود در این شهرستان است و به همین علت نیز شهرداری با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان نسبت به نماسازی و احداث آلاچیق‌های سنتی در این بوستان اقدام کرده است.

وی با بیان اینکه به همین منظور تعداد 27 باب آلاچیق سنتی در این بوستان احداث شد، افزود: برای احداث و نماسازی قسمت داخلی این آلاچیق‌ها در مجموع 150 میلیون تومان هزینه شده که این مبلغ با همکاری شهرداری شیروان و اداره کل میراث فرهنگی استان تامین شده است.

کوهستانی تصریح کرد: همچنین با هماهنگی انجام شده با نیروی انتظامی و استقرار کانکس نیروی انتظامی در این بوستان، مشکلات و معضلات پیشین این محل، به طور کامل برطرف شده است.

شهردار شیروان در ادامه نسبت به تعطیلی بوستان ترافیک که در حاشیه این پارک جنگلی قرار دارد، انتقاد کرد و گفت: با توجه به اینکه شهرداری شیروان این زمین را برای احداث بوستان در اختیار اداره حمل و نقل و پایانه‌ها قرار داده است، اگر این نهاد قصد راه اندازی این بوستان را ندارد، زمین مذکور را عودت کند.

قاسم کوهستانی در پایان با یادآوری فعالیت‌های در دست اقدام شهرداری شیروان در زمینه بازسازی پارک‌ها و بوستان‌های موجود در این شهر، اظهار داشت: در حال حاضر شهرداری شیروان، پارک شهرک طالقانی را با اعتباری بالغ بر 250 میلیون تومان بازسازی و نماسازی کرده و شرایط مناسبی نیز برای استفاده شهروندان شیروانی از این پارک مهیا شده است.