جاسبی باید درباره تفحص از دانشگاه آزاد پاسخگو باشد نه من

فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی و پیگیری آن در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اظهار داشت: به علت برگزاری جلسه ای دیگر در جلسه روز گذشته کمیسیون آموزش به منظور رسیدگی به تفحص از دانشگاه آزاد حضور نیافتم.
وی ادامه داد: به هر حال نتیجه تفحص از دانشگاه آزاد هر چه که باشد از نظر ما علی السویه است و هر چه بگویند به ما مربوط نمی شود چون این موضوع به گذشته بر می گردد و دیگران باید جواب دهند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: اگر هم سوالی در این زمینه وجود دارد گذشتگان باید پاسخگو باشند و در این زمینه باید با دکتر جاسبی مصاحبه کرد.
دانشجو گفت: کمیسیون آموزش از ما چیز خاصی نخواسته بود فقط درخواست داشت که در برخی موضوعات تحقیق کنیم و نتایج را به آنان ارائه دهیم که این موضوع عملی شد.
به گزارش مهر، در جلسه روز گذشته کمیسیون آموزش و تحقیقات که بدون حضور فرهاد دانشجو برگزار شد، بحث تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد مورد بررسی قرار گرفت و برخی نمایندگان نسبت به این امر موضوعاتی را مطرح کردند.
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