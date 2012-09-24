جاسبی باید درباره تفحص از دانشگاه آزاد پاسخگو باشد نه من

فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی و پیگیری آن در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اظهار داشت: به علت برگزاری جلسه ای دیگر در جلسه روز گذشته کمیسیون آموزش به منظور رسیدگی به تفحص از دانشگاه آزاد حضور نیافتم.

وی ادامه داد: به هر حال نتیجه تفحص از دانشگاه آزاد هر چه که باشد از نظر ما علی السویه است و هر چه بگویند به ما مربوط نمی شود چون این موضوع به گذشته بر می گردد و دیگران باید جواب دهند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: اگر هم سوالی در این زمینه وجود دارد گذشتگان باید پاسخگو باشند و در این زمینه باید با دکتر جاسبی مصاحبه کرد.

دانشجو گفت: کمیسیون آموزش از ما چیز خاصی نخواسته بود فقط درخواست داشت که در برخی موضوعات تحقیق کنیم و نتایج را به آنان ارائه دهیم که این موضوع عملی شد.

به گزارش مهر، در جلسه روز گذشته کمیسیون آموزش و تحقیقات که بدون حضور فرهاد دانشجو برگزار شد، بحث تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد مورد بررسی قرار گرفت و برخی نمایندگان نسبت به این امر موضوعاتی را مطرح کردند.

گزینش دانشجویان، منابع مالی دانشگاه آزاد، مدیریت دانشگاه همچنین نقش دانشگاه آزاد در آشوب‌های سال 88 از جمله مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد.

ادامه بحث و بررسی موضوع تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد به جلسه بعد کمیسیون آموزش موکول شد تا در روز سه شنبه هفته جاری این مهم نتیجه‌گیری و جمع‌بندی شود.