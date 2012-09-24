دانشگاه بین المللی شهید مطهری بزودی در مشهد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد امامی‌کاشانی یکشنبه شب در مراسم آغاز به کار واحد برادران دانشگاه شهید مطهری شعبه مشهد مقدس اظهار کرد: در حال حاضر 30 دبیرستان مرتبط با مدرسه عالی شهید مطهری در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند.

وی گفت: اقدام های نخست و جانمایی احداث آن در مشهد انجام شده و زمین مورد نیاز در دست تامین و در این دانشگاه اتباع کشورهای خارجی و اسلامی به تحصیل می پردازند.

آیت الله امامی کاشانی تاکید کرد: دانشجویان خارجی با فراگیری این رشته‌های اسلامی می‌توانند پس از بازگشت به کشور خود به تبلیغ و تبیین بیشتر معارف اسلامی و دین مبین اسلام بپردازند.

وی گفت: مرکز تحقیقاتی و اقامتی شهید مطهری نیز به عنوان یکی از بخشهای زیر مجموعه مدرسه عالی شهید مطهری در آینده نزدیک فعالیت خود را آغاز می کند که با توجه به موقعیت و ظرفیت معنوی، فرهنگی و زائر پذیری مشهد به خاطر وجود بارگاه منور رضوی، راه اندازی شعب دانشگاه و مرکز پژوهشی شهید مطهری در این شهر بسیار مهم و ضروری است.

وی با بیان اینکه دانشگاه شهید مطهری واحد برادران مشهد به عنوان چهارمین شعبه استانی دانشگاه شهید مطهری بعد از زاهدان، یزد و واحد بانوان مشهد، فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت: تا کنون دانشگاه شهید مطهری در شهر های سیستان و بلوچستان، زاهدان، یزد و زابل راه اندازی شده است.

تولیت مدرسه عالی شهید مطهری با بیان اینکه در دانشگاه شهید مطهری تهران تا مقطع دکترا این دانشگاه دانشجو پذیرفته می شود، تصریح کرد: در حال حاضر دانشگاه شهید مطهری در رشته های فقه و علوم اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی و روان شناسی و تعلیم و تربیت اسلامی تدریس می شود.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه این دانشگاه در وهله نخست با پذیرش 20 نفر از دانش آموختگان ممتاز دبیرستان شهید مطهری این شهر در رشته علوم و معارف اسلامی فعالیت خود را آغاز کرده که تعداد دانشجویان آن در آینده افزایش می یابد، گفت: در حال حاضر29 دبیرستان شهید مطهری در نقاط مختلف کشور راه اندازی شده است.

تولیت مدرسه عالی شهید مطهری از پذیرش دانشجو در رشته " شیعه شناسی" در دانشگاه شهید مطهری خبر داد.