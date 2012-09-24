نشست بندر بن سلطان با جعجع و حریری درباره سوریه/سلاح مجانی قطر برای تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الحدث ،آل سعود که همه رشته های خود در سوریه را پنبه شده می بیند از هیچ اقدامی برای فشار به نظام بشار اسد خودداری نکرده است و در این میان همپیمان لبنانی سعودی ها یعنی ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقی خواه، سعد الحریری رئیس فراکسیون المستقبل و سمیر جعجع رئیس حزب موسوم به نیروهای لبنان مجری سناریوهای ریاض در سوریه هستند.

خبری که برخی رسانه ها از تلاشهای بندر بن سلطان رئیس سرویس اطلاعاتی عربستان منتشر کرده اند اشاره به این سرسپردگی افراد وابسته به جریان آمریکایی چهارده مارس لبنان دارد.

برخی منابع آگاه اعلام کردند: بندر بن سلطان اشخاص نامبرده را برای رایزنی درباره موضوعاتی فوری به ریاض احضار کرده است.

این منابع بیان کردند که هدف از احضار این افراد ارائه لیستی از شرح فعالیتهایشان در حمایت از گروههای مسلح سوری بوده است.

این تلاشهای مذبوحانه سعودی ها برای استفاده از لبنان علیه سوریه در حالی درجریان است که یک پایگاه عرب زبان از ارسال سلاح فراوان به لبنان برای قاچاق آن به سوریه از سوی قطری ها پرده برداشت.

این پایگاه بیان کرد که قطر نیز از جریان چهارده مارس برای وارد کردن سلاح به لبنان و سپس ارسال آن به سوریه بهره برداری می کند.

این پایگاه از حضور افسران قطری، فرانسوی و انگلیسی درباره نظارت بر ارسال غیر قانونی سلاح به سوریه و کمک به گروههای مسلح سوری خبر داده است.

این پایگاه عرب زبان ارسال سلاح مجانی از سوی قطری ها برای گروههای مسلح سوری را با هدف سرنگونی نظام بشار اسد و همسویی با خواسته های صهیونیستها و آمریکایی ها دانسته است.

الحدث بیان کرد: هدف قطر،آمریکا و اسرائیل ایجاد آشوب و فتنه در لبنان و سوریه برای تضعیف نظام بشار اسد یا سرنگونی آن است.