تفحص از دانشگاه آزاد تصویب شد/ مسئولان فعلی دانشگاه هم پاسخگو باشند

عباس مقتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: درخواست انجام تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی که در مردادماه سال جاری به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی جهت طرح در کمیسیون آموزش و تحقیقات واصل شده بود، با توجه به اینکه بر اساس ماده 198 آیین نامه داخلی مجلس نمایندگان می توانند موضوع تحقیق و تفحص را انجام دهند، امروز به عنوان دومین دستور کار کمیسیون آموزش مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: کمیسیون با دعوت از درخواست کنندگان تفحص از دانشگاه آزاد و استماع دلایل آنان در نهایت به انجام این طرح رای مثبت داد.

به گفته عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، بر اساس مفاد 9 گانه ای که برای تحقیق و تفحص مطرح شد تفحص کنندگان علاقمند هستند تا درباره محورهایی از جمله وضعیت شعب خارج از کشور دانشگاه آزاد، ساخت و ساز‌های عمرانی، استفاده از امکانات دانشگاه در امور حزبی و سیاسی، هرم هیأت علمی، استاندارد‌های آموزشی و پژوهشی، وضعیت فرهنگی حاکم بر دانشگاه آزاد و سایر مسائل شفاف سازی صورت گیرد.

مقتدایی گفت: اگر تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد در صحن علنی رأی لازم را به دست آورد، این موضوع از سوی مجلس کلید خواهد خورد.

وی تاکید کرد که در آینده ای نزدیک موضوع تفحص از دانشگاه آزاد در صحن علنی مجلس شورای مطرح خواهد شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش مهر درباره الزام مجلس در خصوص دریافت پاسخهایی از رئیس پیشین دانشگاه آزاد در خصوص تفحص از این دانشگاه، اظهار داشت: رویکردهای مطرح شده در جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات عمدتاً در خصوص عملکرد مدیریت سابق دانشگاه آزاد اسلامی است اما مسئولان فعلی دانشگاه آزاد به علت مباحث حقوقی باید پاسخگو باشند.

به گزارش مهر، فرهاد دانشجو - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پیش از این به مهر اعلام کرد که تفحص از دانشگاه آزاد را جاسبی باید پاسخگو باشد نه رئیس فعلی این دانشگاه.