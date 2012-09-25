احمد عارفخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان یافتن برنامه تا انتها حضور از آغاز برنامه مظلوم مقتدر خبر داد و افزود: این برنامه به بررسی و تبیین سیره سیاسی اول مظلوم عالم حضرت علی (ع) می پردازد.
وی بررسی و تبیین سیره سیاسی و شیوه حکومت داری حضرت علی (ع) را از اهداف این برنامه برشمرد و اظهار داشت: حجت الاسلام علیرضا پناهیان کارشناسی این برنامه را بر عهده دارد.
مدیر گروه خبر و برنامههای سیاسی رادیو معارف به زمان پخش این برنامه اشاره کرد و بیان داشت: این برنامه از مهر ماه برای مخاطبان رادیو معارف روی آنتن میرود.
عارفخانی طرحی دوباره از یک تاریخ، مظلومیت و اقتدار، دو آ ینه در برابر یک چهره، دلایل مظلومیت یک سرباز، معصوم مظلوم، مظلومیت یک آیین است، زمینه های مظلومیت یک امام مقتدر، ضرورت اقتدار ولایی در جامعه دینی، اقتدار و انعطاف، مواضع اقتدار، اقتدار غیر حکومتی ولی الله، سهم یاران در مظلومیت و اقتدار یک امام و در ستایش اقتدار را از جمله محورهای موضوعی برنامه مظلوم مقتدر برشمرد.
وی در خصوص عوامل تهیه و تولید این برنامه اعلام داشت: برنامه مظلوم مقتدر کاری از گروه خبر و برنامه های سیاسی، به تهیه کنندگی و سردبیری امیر عباس خاقانی است که یکشنبه هر هفته در ساعت 17 روی آنتن می رود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر گروه خبر و برنامههای سیاسی رادیو معارف گفت: سیره سیاسی حضرت علی(ع) در برنامهای با عنوان "مظلوم مقتدر" بررسی و تبیین میشود.
احمد عارفخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان یافتن برنامه تا انتها حضور از آغاز برنامه مظلوم مقتدر خبر داد و افزود: این برنامه به بررسی و تبیین سیره سیاسی اول مظلوم عالم حضرت علی (ع) می پردازد.
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