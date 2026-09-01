به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتبال زنان ایران در نوزدهمین فصل فعالیت خود شرایطی متفاوت نسبت به سالهای گذشته دارد. حضور همزمان استقلال و پرسپولیس در سطح اول فوتبال زنان معادلات این رقابتها را تغییر داده و حالا آبیپوشان پایتخت در نخستین فصل حضور خود در لیگ برتر با پروژهای بلندپروازانه وارد بازار نقلوانتقالات شدهاند؛ پروژهای که میتواند استقلال را از یک تیم تازهوارد به یکی از مدعیان فصل جدید تبدیل کند.
استقلال فقط برای بقا نیامده است
استقلال که مسیر صعود خود را از لیگ ۲ آغاز کرد و فصل گذشته با حضور در لیگ یک توانست جواز حضور در بالاترین سطح فوتبال زنان ایران را به دست آورد حالا با هدایت مریم ایراندوست در حال ساخت تیمی متفاوت است. آبیپوشان طی روزهای اخیر از هشت بازیکن جدید رونمایی کردهاند؛ فهرستی که حضور چهرههای باتجربه در آن نشان میدهد هدف استقلال صرفاً بقا در لیگ برتر نیست.
یک ملیپوش درون دروازه آبیها
شاخصترین خرید استقلال را میتوان مریم یکتایی دانست دروازهبان باتجربهای که سابقه حضور در تیم ملی ایران، لیگ ترکیه، صربستان و باشگاه بشیکتاش را در کارنامه دارد و حتی تجربه حضور در لیگ قهرمانان زنان اروپا را به دست آورده است. یکتایی که پیشتر نیز سابقه پوشیدن پیراهن استقلال را داشته پس از سالها دوباره به جمع آبیپوشان بازگشته تا یکی از مهمترین نقاط اتکای تیم ایراندوست در فصل پیشرو باشد.
البته فعالیت استقلال در بازار تابستانه تنها به جذب یک دروازهبان باتجربه محدود نشده و این تیم تاکنون هشت بازیکن جدید به خدمت گرفته است. در شرایطی که بازار نقلوانتقالات همچنان ادامه دارد احتمال اضافه شدن نفرات جدید نیز وجود دارد؛ موضوعی که میتواند ترکیب استقلال را بیش از پیش به تیمی مدعی شبیه کند.
سه گل برای شروع یک مسیر تازه
نکته قابل توجه دیگر نخستین نمایش تدارکاتی استقلال در مسیر آمادهسازی برای لیگ نوزدهم بود. شاگردان ایراندوست در این دیدار با ترکیبی از بازیکنان جدید و نفرات فصل گذشته برابر وارش نوشهر قرار گرفتند و با سه گل به پیروزی رسیدند؛ تیمی که استقلال فصل گذشته در فینال لیگ یک مقابل آن شکست خورده بود.
البته یک پیروزی در دیدار تدارکاتی نمیتواند معیار دقیقی برای سنجش قدرت استقلال باشد ولی کنار هم قرار دادن این نتیجه با تحرکات گسترده آبیپوشان در بازار نقلوانتقالات تصویری روشن از جاهطلبی این باشگاه ارائه میدهد.
رقابت با بزرگان آزمون واقعی استقلال
حالا پرسش اصلی این است که آیا استقلال میتواند در نخستین فصل حضورش در لیگ برتر فاصله خود با تیمهای ریشهدار و مدعیانی مانند خاتون بم، گلگهر سیرجان، سپاهان اصفهان و ملوان بندرانزلی را جبران کند؟
پاسخ این سؤال در زمین مسابقه مشخص خواهد شد اما آنچه تا اینجای کار مشخص است استقلال با هدفی فراتر از بقا وارد لیگ برتر شده است؛ تیمی که اگر خریدهای پرسروصدای خود را به یک ترکیب هماهنگ تبدیل کند میتواند یکی از جذابترین چهرههای فصل جدید فوتبال زنان ایران باشد.
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