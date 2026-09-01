مناطق شکار ممنوع خراسان شمالی آماده ارتقا به مناطق حفاظت شده است

به گزارش خبرنگار مهر مجید دریکوند صبح شنبه در جلسه شورای اداری که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد با اشاره به آغاز طرح پایش فراگیر صنایع از ۱۱ مردادماه اظهار کرد: این طرح در دو بازه ۴۵ روزه اجرا میشود و در جریان آن تمامی واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول در استان مورد پایش و رصد قرار خواهند گرفت.
وی افزود: هدف از اجرای این طرح، بهروزرسانی اطلاعات و دادههای واحدهای مشمول و ثبت آن در سامانه جامع محیطزیست است تا بانک اطلاعاتی استان بهصورت دقیق و بهروز در اختیار مجموعه محیطزیست قرار گیرد و بتوان بر اساس آن، نظارت و برنامهریزی مؤثرتری برای صیانت از سلامت مردم و محیطزیست انجام داد.
دریکوند با اشاره به تأکید استاندار خراسان شمالی بر اجرای جدی طرح پایش گفت: در حال حاضر ۴۹۱ واحد در استان مشمول این طرح هستند و تلاش میکنیم اطلاعات تمامی این واحدها در پایان دوره پایش بهروزرسانی شود؛ چرا که اطلاعات برخی از واحدها حدود یک سال و نیم بهروز نشده بود.
مدیرکل حفاظت محیطزیست خراسان شمالی همچنین از تجهیز و تحویل آزمایشگاه محیطزیست استان خبر داد و بیان کرد: با حمایت سازمان حفاظت محیطزیست و تأمین اعتبار مناسب از سوی استان، تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز تأمین و طی روزهای گذشته تحویل استان شده است و این آزمایشگاه برای انجام نمونهبرداریهای تخصصی آماده فعالیت است.
وی ادامه داد: گشتها و بازدیدهای شبانه نیز با جدیت در حال انجام است و شخصاً بر روند این بازدیدها و پایشهای شبانه نظارت دارم.
دریکوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه حفاظت از مناطق طبیعی گفت: شبکه بیسیم استان با همکاری دستگاههای مختلف بهروزرسانی شده و گشتهای کنترلی و نظارتی محیطبانان نیز فعالتر از گذشته در حال انجام است. بخش قابل توجهی از این گشتها بر زیستگاههای یوزپلنگ و محورهای جادهای عبوری از زیستگاهها متمرکز شده است.
وی از بهروزرسانی پاسگاههای محیطبانی استان بهعنوان یکی دیگر از برنامههای در دست اجرا یاد کرد و گفت: با حضور و حمایت استاندار و همراهی مسئولان، توسعه شبکه حفاظتی استان در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، یک پاسگاه در مجموعه حفاظتی آبشلا برای حفاظت از عرصههای تالابی تپه و آب اترک ایجاد شده و پاسگاه «بردبلند» نیز در شبکه حفاظتی یوزپلنگ قرار خواهد گرفت.
مدیرکل حفاظت محیطزیست خراسان شمالی، جلب مشارکت عمومی را یکی از محورهای اصلی حفاظت از محیطزیست دانست و تصریح کرد: بدون مشارکت مردم، حفاظت مؤثر از محیطزیست امکانپذیر نیست. در این میان، دانشآموزان نقش بسیار مهمی دارند و از ابتدای سال تحصیلی برنامههای جدی برای توسعه آموزش و مشارکت دانشآموزان در حوزه محیطزیست اجرا خواهد شد.
دریکوند همچنین از آمادهسازی پیشنهاد ارتقای پنج منطقه شکارممنوع استان به مناطق حفاظتشده خبر داد و گفت: این طرح آماده شده و بهصورت یک بسته پیشنهادی ارائه خواهد شد. در صورت تحقق این موضوع، سطح مناطق تحت حفاظت محیطزیست استان افزایش قابل توجهی خواهد داشت و امکان مدیریت و حفاظت مؤثرتر از عرصههای طبیعی فراهم میشود.
وی افزود: همچنین موضوع تعیین تکلیف یکی از مناطق واقع در شرق استان که بخش قابل توجهی از آن در محدوده جغرافیایی خراسان شمالی قرار دارد، در حال پیگیری است و با توجه به توافقات انجامشده میان ادارات کل محیطزیست خراسان شمالی و خراسان رضوی، امیدواریم این موضوع نیز به نتیجه نهایی برسد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست خراسان شمالی ایجاد مرکز تحقیقات و موزه تاریخ طبیعی را از دیگر نیازهای مهم استان عنوان کرد و گفت: خراسان شمالی تنها استانی است که از موزه تاریخ طبیعی برخوردار نیست و راهاندازی این مجموعه میتواند در حوزههای آموزشی، پژوهشی و معرفی ظرفیتهای طبیعی استان نقش مهمی داشته باشد.
دریکوند در پایان با اشاره به برنامههای حوزه پایش کیفیت هوا گفت: موضوع ایستگاههای سنجش کیفیت هوا نیز در جلسات تخصصی با حضور مسئولان مربوطه در حال پیگیری است و برنامهریزی مناسبی برای ارتقای این بخش انجام شده است. در حال حاضر چهار ایستگاه سنجش کیفیت هوا در استان فعال است که بخش مهمی از ارزیابی شاخص کیفیت هوا در بجنورد انجام میشود و تلاش داریم این شبکه را در سطح استان توسعه و تکمیل کنیم.
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