پیرصالحی: مسیرهای جایگزین برای انتقال دارو فعال شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مهدی پیرصالحی افزود: شرایط تحریمی و محدودیت در برخی مسیرهای حملونقل و انتقال پول، چالشهایی را در تأمین برخی اقلام دارویی ایجاد کرده است، اما سازمان غذا و دارو با همکاری دستگاههای مختلف، فعالسازی مسیرهای جایگزین و تسهیل ورود مواد اولیه را با جدیت دنبال میکند.
وی گفت: خوشبختانه برای بسیاری از مواد اولیهای که پیش از این به دلیل محدودیتهای بینالمللی امکان ورود آنها دشوار بود، مسیرهای جدید ایجاد شده و بخشی از این مواد نیز حمل شده است که با ورود آنها به کشور و افزایش ظرفیت تولید در کارخانههای داروسازی، انتظار میرود کمبودهای مقطعی موجود نیز کاهش یافته و دغدغه مردم در حوزه دارو کمتر شود.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ظرفیت بالای تولید دارو در کشور گفت: حدود ۹۸ درصد داروها از نظر تعداد در داخل کشور تولید میشود و از نظر حجم بازار نیز سهم تولید داخل حدود ۸۵ درصد است و بخش باقیمانده از طریق واردات تأمین میشود.
پیرصالحی ادامه داد: در بخش واردات، محدودیتهای حملونقل و مسائل مالی همچنان از چالشهای موجود است، اما این محدودیتها به معنای توقف جریان تأمین دارو نیست و با همکاری سایر دستگاهها و استفاده از مسیرهای جایگزین، روند انتقال دارو و مواد اولیه در حال انجام است.
وی با بیان اینکه استفاده از مسیرهای دریایی و هوایی جایگزین در دستور کار قرار گرفته است، گفت: این مسیرها ممکن است زمان و هزینه بیشتری به تأمین دارو تحمیل کنند، اما تلاش شده است هیچیک از مسیرهای تأمین متوقف نشود و با یافتن راههای جایگزین، استمرار دسترسی بیماران به دارو حفظ شود.
رئیس سازمان غذا و دارو همچنین با تأکید بر اولویت تأمین داروهای بیماران خاص، صعبالعلاج و نیازمند درمان مستمر گفت: تمام تلاش ما این است که هیچ بیماری به دلیل نبود دارو با مشکل مواجه نشود و تأمین داروهای مورد نیاز این بیماران با جدیت دنبال میشود.
وی درباره وضعیت داروهای بیماران خاص افزود: بخش عمده داروهای تولید داخل بیماران خاص در حال حاضر تأمین شده و کمبود قابل توجهی در این بخش وجود ندارد، اما در برخی داروهای برند و اقلام جدید، به دلیل محدودیتهای موجود، مشکلاتی در تأمین ایجاد شده است که در حال پیگیری و رفع آنها هستیم.
پیرصالحی با اشاره به برخی داروهای جدید مورد نیاز بیماران نادر و خاص، از جمله فیبروز کیستیک، اظهار کرد: برخی از این داروها به تازگی وارد فهرست دارویی کشور شدهاند و قیمت بسیار بالایی دارند؛ بنابراین سازمان غذا و دارو در تلاش است از مسیرهای مختلف، امکان تأمین این داروها با هزینه مناسبتر را فراهم کند تا دسترسی بیماران به درمانهای مؤثر تسهیل شود.
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