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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۳۶

پیرصالحی: مسیرهای جایگزین برای انتقال دارو فعال شده است

پیرصالحی: مسیرهای جایگزین برای انتقال دارو فعال شده است

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: مسیرهای جایگزین برای تأمین مواد اولیه و انتقال دارو فعال شده و تلاش می‌کنیم با ورود محموله‌های جدید و افزایش ظرفیت تولید داخلی، کمبودهای دارویی را برطرف کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مهدی پیرصالحی افزود: شرایط تحریمی و محدودیت در برخی مسیرهای حمل‌ونقل و انتقال پول، چالش‌هایی را در تأمین برخی اقلام دارویی ایجاد کرده است، اما سازمان غذا و دارو با همکاری دستگاه‌های مختلف، فعال‌سازی مسیرهای جایگزین و تسهیل ورود مواد اولیه را با جدیت دنبال می‌کند.

وی گفت: خوشبختانه برای بسیاری از مواد اولیه‌ای که پیش از این به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی امکان ورود آنها دشوار بود، مسیرهای جدید ایجاد شده و بخشی از این مواد نیز حمل شده است که با ورود آنها به کشور و افزایش ظرفیت تولید در کارخانه‌های داروسازی، انتظار می‌رود کمبودهای مقطعی موجود نیز کاهش یافته و دغدغه مردم در حوزه دارو کمتر شود.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ظرفیت بالای تولید دارو در کشور گفت: حدود ۹۸ درصد داروها از نظر تعداد در داخل کشور تولید می‌شود و از نظر حجم بازار نیز سهم تولید داخل حدود ۸۵ درصد است و بخش باقی‌مانده از طریق واردات تأمین می‌شود.

پیرصالحی ادامه داد: در بخش واردات، محدودیت‌های حمل‌ونقل و مسائل مالی همچنان از چالش‌های موجود است، اما این محدودیت‌ها به معنای توقف جریان تأمین دارو نیست و با همکاری سایر دستگاه‌ها و استفاده از مسیرهای جایگزین، روند انتقال دارو و مواد اولیه در حال انجام است.

وی با بیان اینکه استفاده از مسیرهای دریایی و هوایی جایگزین در دستور کار قرار گرفته است، گفت: این مسیرها ممکن است زمان و هزینه بیشتری به تأمین دارو تحمیل کنند، اما تلاش شده است هیچ‌یک از مسیرهای تأمین متوقف نشود و با یافتن راه‌های جایگزین، استمرار دسترسی بیماران به دارو حفظ شود.

رئیس سازمان غذا و دارو همچنین با تأکید بر اولویت تأمین داروهای بیماران خاص، صعب‌العلاج و نیازمند درمان مستمر گفت: تمام تلاش ما این است که هیچ بیماری به دلیل نبود دارو با مشکل مواجه نشود و تأمین داروهای مورد نیاز این بیماران با جدیت دنبال می‌شود.

وی درباره وضعیت داروهای بیماران خاص افزود: بخش عمده داروهای تولید داخل بیماران خاص در حال حاضر تأمین شده و کمبود قابل توجهی در این بخش وجود ندارد، اما در برخی داروهای برند و اقلام جدید، به دلیل محدودیت‌های موجود، مشکلاتی در تأمین ایجاد شده است که در حال پیگیری و رفع آنها هستیم.

پیرصالحی با اشاره به برخی داروهای جدید مورد نیاز بیماران نادر و خاص، از جمله فیبروز کیستیک، اظهار کرد: برخی از این داروها به تازگی وارد فهرست دارویی کشور شده‌اند و قیمت بسیار بالایی دارند؛ بنابراین سازمان غذا و دارو در تلاش است از مسیرهای مختلف، امکان تأمین این داروها با هزینه مناسب‌تر را فراهم کند تا دسترسی بیماران به درمان‌های مؤثر تسهیل شود.

کد مطلب 6933795
حبیب احسنی پور

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