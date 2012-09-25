ایزابل آلنده، نویسنده شیلیایی خبر مرگش را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موند، او به شوخی گفت: البته من مردم اما از خنده! شایعات به سرعت نور سفر می‌کنند.

در حالی که ایزابل آلنده در حال آماده شدن برای حضور در نمایشگاهی در نیویورک بود، یک خبر جعلی درباره مرگ او در اسپانیا منتشر شد.

خبر درگذشت خانم آلنده که برنده جایزه ملی ادبیات 2010 است، از خبر نادرستی که به وزیر اقتصاد اسپانیا داده شده بود، منتشر شد. در پیامی که از سوی این وزیر منتشر شد آمده بود «دولت اسپانیا اکنون خبری مبنی بر درگذشت ایزابل آلنده دریافت کرد».

همین خبر توییتر به انگلیسی نیز منتشر شد و خبر آن به سرعت به شیلی رسید.

به گفته روزنامه «پنج روز» نویسنده این اکانت جعلی باید از ایتالیا باشد.

خانم آلنده به عنوان سخنگوی دهمین کنفرانس زنان قدرت در انستیتو امگای نیویورک شرکت می‌کند.

سه ساعت پس از اعلام زنده بودن خانم آلنده در توییتر خودش، اکانت وزیر اقتصاد اسپانیا به این شکل تغییر کرد: این اکانت جعلی از سوی تومازو دبندتی روزنامه‌نگار ایتالیایی ارسال شده بود.