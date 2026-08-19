خیبر ۹ نفره دوام آورد؛ مس شهربابک به تساوی رضایت داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال مس شهربابک و خیبر خرم‌آباد در چارچوب هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در ورزشگاه شهید سلیمانی شهربابک به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

قضاوت این دیدار بر عهده ایمان کهیش است و مس شهربابک با هدایت قاسم شهبا در این مسابقه به دنبال استفاده از امتیاز میزبانی است. در سوی مقابل، خیبر با هدایت فراز کمالوند امیدوار است بتواند با کسب امتیاز از این دیدار خارج از خانه، شرایط خود را در جدول بهبود ببخشد.

خیبر خیلی زود با یک اتفاق غیرمنتظره ۱۰ نفره شد. ابوذر صفرزاده در دقیقه ۱۲ نخستین کارت زرد خود را از داور دریافت کرد و تنها ۶ دقیقه بعد بار دیگر با کارت زرد مواجه شد تا با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شود و تیمش از دقیقه ۱۸ با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه دهد.

با وجود این اتفاق، خیبر تسلیم نشد و تنها چند دقیقه بعد توانست دروازه مس شهربابک را باز کند. در دقیقه ۲۴، مسعود محبی روی پاس اسماعیل بابایی موفق شد گل نخست بازی را به ثمر برساند تا خیبر ۱۰ نفره از میزبان خود پیش بیفتد.

پس از گل، مس شهربابک تلاش کرد از برتری نفری خود استفاده کرده و برای جبران نتیجه اقدام کند، اما خیبر با وجود یک بازیکن کمتر توانست از برتری خود محافظت کند.

در نهایت نیمه نخست این دیدار با برتری یک بر صفر خیبر خرم‌آباد مقابل مس شهربابک به پایان رسید تا شاگردان فراز کمالوند با وجود ۱۰ نفره شدن، با پیروزی راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم دیدار مس شهربابک و خیبر خرم‌آباد، شاگردان قاسم شهبا که با یک گل از حریف خود عقب بودند، برای جبران نتیجه تلاش کردند و سرانجام در دقیقه ۷۱ به گل تساوی رسیدند.

زبیر نیک‌نفس در این دقیقه موفق شد دروازه خیبر را باز کند تا بازی به تساوی یک بر یک کشیده شود. خیبر که از دقیقه ۱۸ با اخراج ابوذر صفرزاده ۱۰ نفره شده بود، سه دقیقه پس از دریافت گل تساوی، بار دیگر با اخراج یکی از بازیکنانش مواجه شد.

فرشاد محمدی‌مهر در دقیقه ۷۴ از زمین مسابقه اخراج شد تا خیبر ۹ نفره ادامه بازی را دنبال کند. با وجود برتری عددی مس شهربابک، شاگردان فراز کمالوند توانستند از دروازه خود محافظت کنند و مانع از به ثمر رسیدن گل دوم میزبان شوند.

در نهایت این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید. خیبر با کسب دومین امتیاز خود در فصل جدید در رده هشتم جدول قرار گرفت و مس شهربابک نیز با یک امتیاز در جایگاه شانزدهم ایستاد.