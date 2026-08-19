به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بعد از حملات این رژیم به پایگاه سوری میزبان ترکیه، گفت: ما هرگز با حضور نظامی ترکیه در سوریه که تهدیدی برای تلآویو باشد، مماشات نمیکنیم.
وی افزود: ما به صراحت اعلام کردیم که با حضور نظامی ترکیه در سوریه مخالفیم و به نظر میرسد آنها به خوبی به ما گوش ندادند. بنابراین، تلاش کردیم تا منظورمان را به آنها بهتر منتقل کنیم.
گفتنی است که یک منبع نظامی سوری در گفتگو با الاخباریه سوریه با اشاره به اینکه حمله به فرودگاه ابوالظهور کار جنگنده های اسرائیلی بود، گفت: جنگنده های اسرائیلی بامداد روز سه شنبه ۱۸ آگوست هشت حمله به باند فرودگاه نظامی ابوظهور در حومه شرقی ادلب انجام دادند.
منبع مذکور افزود: این حمله فقط خساراتی به زیرساخت های فرودگاه وارد کرد و تلفاتی به همراه نداشت.
این درحالی است که وزارت خارجه سوریه حملات هوایی رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی «ابوالظهور» در استان ادلب را با شدیدترین عبارات محکوم کرد و این اقدام را تجاوزی غیرقابل توجیه، نقض صریح حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و تنشزایی خطرناکی دانست که امنیت و ثبات منطقه را به مخاطره میاندازد.
در بیانیه وزارت خارجه سوریه آمده است: تداوم این تجاوزها از هشتم دسامبر ۲۰۲۴ تا به امروز، آن هم در شرایطی که دولت سوریه خویشتنداری کرده است و برای تثبیت ثبات و جلوگیری از تشدید بحران میکوشد، نیات و مقاصد اشغالگران اسرائیلی برای تضعیف این تلاشها و کشاندن منطقه به سمت ناآرامی بیشتر را برمیملا میسازد.
در این بیانیه تصریح شده است: وزارت خارجه سوریه رژیم اشغالگر اسرائیل را مسئول کامل این تنشزایی میداند و از جامعه بینالمللی و شورای امنیت میخواهد به صراحت این تجاوز را محکوم و موضعی قاطع در برابر نقض مکرر حاکمیت سوریه اتخاذ کنند.
در پایان این بیانیه تاکید شده است: سوریه به دفاع از حقوق و منافع ملی خود از تمامی روشهای مشروع که قوانین و عرفهای بینالمللی تضمین کردهاند، ادامه خواهد داد.
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