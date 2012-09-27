به گزارش خبرنگار مهر، حسن پلارک ظهر پنج شنبه در مراسم رونمایی ضریح جدید مطهر امام حسین(ع) که با حضور دکتر لاریجانی و حجت الاسلام محمدی گلپایگانی و مسئولان فرهنگی کشور ایران و عراق در سالن همایش مدرسه علمیه معصومیه قم برگزار شد، در سخنانی با بیان اینکه این روز در تاریخ کشور باقی خواهند ماند، افزود: بعد از 14 قرن این توفیق نصیب ایرانیان و مردم قم شد تا ضریح مطهر امام حسین(ع) را بسازند.



وی با بیان اینکه مراحل ساخت این ضریح در شورای سیاستگذاری ستاد بازسازی عتبات عالیات به سه مرحله تقسیم بندی شد افزود: طراحی و ساخت ضریح درمرحله اول قرار داشت که خوشبختانه این مرحله با حمایت‌های مراجع تقلید و مردم ولایی ایران به پایان رسیده است.



مردم استانهای مختلف با ضریح جدید امام حسین(ع) وداع می کنند



رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور انتقال به کربلا را مرحله دوم این پروژه برشمرد و افزود: برنامه‌ای برای وداع و زیارت مردم استانهای مختلف کشور خواهیم داشت تا در‌‌نهایت با بدرقه مردم ولایی ایران این ضریح مطهر به کربلای معلی انتقال یابد.



وی ادامه داد: مرحله سوم نصب ضریح جدید است که این امر نیازمند ارتباط تنگاتنگ با تولیت حرم امام حسین(ع) دارد که با هماهنگی‌های بوجود آمده تا سه ماه دیگر این امر محقق خواهد شد.



پلارک پروژه ساخت ضریح جدید مطهر امام حسین(ع) در قم را گل سر سبد پروژه‌های ستاد بازسازی عتبات عالیات برشمرد و افزود: از دیگر پروژه‌های بزرگی که در دست اجرا داریم بازسازی گنبد حرم امام حسین(ع) است که این توفیق نصیب مردم کرمان شده است.



وی با اشاره به پروژه‌های عظیم ستاد بازسازی عتبات عالیات ابراز داشت: در ابتدا کار با هماهنگی مسئولان عراقی اقداماتی همانند مفروش کردن صحن‌ها، سنگ کاری و نور‌پردازی، اصلاح تاسیسات حرم‌های مطهر را در دستور کار قرا دادیم.



رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور ادامه داد: در مرحله بعدی در گسترش و توسعه حرم‌های مطهر اقدام و تا حد ممکن نیازهای حرم‌ها را در بخش‌های مختلف تامین کردیم.



افتتاح بیمارستان امام سجاد(ع) در 17 ربیع امسال در کربلای معلی



پلارک با بیان اینکه بیمارستان امام سجاد(ع) در 17 ربیع‌الاول در کربلای معلی افتتاح خواهد شد، افزود: در نجف نیز صحنی به نام حضرت زهرا(س) به حرم مطهر حضرت علی (ع) با 218 هزار متر مساحت اضافه شد که مراحل اجرایی این پروژه از ابتدای سال جاری آغاز و با جدیت ادامه داد.



رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور با بیان اینکه در کاظمین نیز بازسازی مسجد صفوی فضای این حرم را تا سه برابر گسترش می‌دهد افزود: بدنبال اجرای دو طبقه کردن صحن‌ها در حرم کاظمین هستیم.

