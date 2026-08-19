نشست مشترک وزرای خارجه مصر، پاکستان، عربستان و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، وزارت خارجه پاکستان امروز اعلام کرد که یک نشست چهارجانبه میان وزرای خارجه عربستان، مصر و ترکیه طی ماه جاری در استانبول برگزار خواهد شد.

این وزارت خانه تاکید کرد که محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان با هاکان فیدان همتای ترک خود به صورت تلفنی در خصوص تحولات منطقه و تلاش های جاری برای تقویت صلح و ثبات رایزنی کرده است.

فیدان در این گفتگوی تلفنی از همتای پاکستانی خود به صورت رسمی برای حضور در نشست وزرای خارجه ترکیه، عربستان و مصر دعوت به عمل آورد.

وزیر خارجه پاکستان نیز این دعوت را پذیرفت و بر ضرورت تقویت همکاری ها میان کشورهای مؤثر برای مقابله با چالش های مشترک تاکید کرد.