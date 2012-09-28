به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از مردم شهرستان و امام جمعه، فرماندار، فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی و سایر مسئولان عصر پنجشنبه با حضور در گلزار شهدای دیر با عطرافشانی و گلباران مزار شهدای دوران انقلاب و هشت سال دفاع مقدس، از ایثارگری و رشادت‌های شهیدان سال‌های حماسه تجلیل کردند.

امام جمعه دیر در این آئین با اشاره به ایثاگری‌ها و شجاعت‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: همه باید روش و رفتار رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را الگوی خود قرار دهند تا همچون آنها با اخلاص و ایمان، ادامه دهنده راه و آرمان‌های امام راحل (ره) و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی باشند.

حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی افزود: رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس با نیت پاک و ایمان به خدا در راه دفاع از سرزمین ایران اسلامی و آرمان‌های انقلاب جانفشانی کردند، ما نیز باید با الگوگیری از آن اسوه‌های تقوا، ایمان و شجاعت راهروی حقیقی آنها باشیم.

شرکت‌کنندگان در آئین غبارروبی گلزار شهدا پس از شستشوی قبور شهدا، علاوه بر قرائت فاتحه بر ادامه راه شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تاکید کردند.

عبدالله میرزایی دبیر ستاد هفته دفاع مقدس در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر در دیر گفت: زیارت عاشورا در گلزار شهدای شهر بردستان، دیدار از خانواده معظم شهدای شهر بردستان و برگزاری یادواره شهید احمد انیسه در روستای سجادیه بردخون از دیگر برنامه‌های هفتمین روز از گرامیداشت هفته دفاع مقدس در شهرستان دیر است.