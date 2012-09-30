به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیماری هاری همایش به میزبانی استان البرز برگزار شد که در آن درخصوص معضلات نگهداری حیوانات خانگی و عدم توجه برخی از نگهدارندگان به نکات بهداشتی و درمانی این موضوع مورد بحث قرار گرفت.

اغلب خانواده های روستایی و باغداران و همچنین برخی از شهروندان استان البرز امروزه اقدام به نگهداری حیوانات مختلف از جمله سگ و گربه و ... می کنند، بی توجهی به نکات بهداشتی و درمانی این حیوانات می تواند تهدیدی جدی برای سلامت فرد و خانواده باشد.

برخی از شهروندان هنوز نمی دانند که چه زمانی باید حیوان خود را به دامپزشکی ببرند و برخی دیگر حتی نمی دانند که باید حیوان خود را 6 ماه یکبار معاینه ای دوره ای برای انجام واکسیناسیون و درمان ضد انگلی کنند تا مشکل آفرین نشود.

اسهال و استفراغ، عم دفع مدفوع بیش از دو روز، وجود خون در مدفوع، وجود توده های غیرعادی در هر نقطه از بدن، تنفس غیرعادی، ضعف و بی حالی، بی اشتهایی، بی قراری، سخت زایی از جمله مواردی است که با مشاهده هر کدام از این حالات باید در اسرع وقت حیوان خود را به یک مرکز دامپزشکی رساند تا با بررسی علائم بالینی حیوان و معاینات لازم بیماری تشخیص و روند درمانی آغاز شود.

برخی از باغداران اقدام به نگهداری سگ برای نگهبانی از باغ خود می کنند بدون اینکه نکات بهداشتی و درمانی را رعایت کنند و دریغ از حتی یک واکسن به سگ خود اقدام به نگهداری حیوان می کنند.

تشخیص و درمان بیماری های حیوانات خانگی و اگزوتیک، واکسیناسیون و درمان ضد انگلی، صدور شناسنامه و گواهی سلامت، ارتوپدی اندام های حرکتی و ستون فقرات، جراحی و ... از جمله مسائلی است که امروزه برای حیوانات مورد توجه قرار گیرد.

واکسینه کردن حیوانات علیه هاری گامی در جهت ریشه کنی بیماری

هاری یک بیماری ویروسی است که سیستم عصبی مرکزی(مغز و نخاع) پستانداران و از جمله انسان را درگیر می کند و بیماری هاری غیر قابل درمان بوده و حیوانات درگیر در اثر ابتلا خواهند مرد.

هاری برای انسان نیز کشنده است و از سال 2 هزار تاکنون مرگ های مشکوک به هاری گزارش شده است. ویروس این بیماری در بزاق حیوان مبتلا وجود دارد و از طریق گاز گرفتن وارد بدن می شود.

همچنین تماس با ترشحات آلوده بینی، دهان و چشم نیز سبب انتقال بیماری می شود و ناقلین بیماری در طبیعت معمولاً خفاش، روباه، راسو و راکون ها هستند و در شهرها بیشتر سگ ها و گربه ها به این بیماری مبتلا شده و عامل انتقال آن هستند.

اشکال مختلف بیماری هاری

هاری آرم در این شکل بیماری حیوانات اهلی به گوشه ای خزیده و حالت افسرده به خود می گیرند، حیوانات وحشی نیز به صورت غیر طبیعی آرام شده و به مناطق مسکونی نزدیک می شوند و در نهایت احتمال فلجی هم وجود دارد.

چگونه از بیماری هاری پیشگیری کنیم

پیامدهای بیماری هاری بسیار شدید هستند ولی خوشبختانه این بیماری به صورت 100 درصد قابل پیشگیری است و برای مبتلا نشدن به بیماری باید حیوانات خانگی را سالیانه علیه بیماری هاری واکسینه کنند و واکسینه کردن حیوان به سالم ماندن فرد نیز می کند.

حیوانات را نباید در محوطه بیرون رها کرد و باید تحت نظارت مستقیم باشند تا از احتمال تماس با حیوانات وحشی کاهش یابد.

اگر حیوان خانگی گزیده شود و یا اگر حیوانی رفتار غیر طبیعی دارد باید بلافاصله به دامپزشکی مراجعه کرد تا حیوان را قرنطینه کنند.

راههای پیش گیری

در دام بیمار می توان ویروس را در بزاق، غدد بزاقی و بافت عصبی یافت و در کشتارگاه بایستی احتیاطات خاصی را به منظور جلوگیری از مخاطرات شغلی اعمال کرد و کارکنان کشتارگاه می توانند از طریق تماس با سطوح آلوده به بافت های درگیر، بیماری مبتلا شوند.

با مصرف گوشت دام های مبتلا به هاری بیماری ایجاد نمی شود، بعد از اینکه کشتارگاه در معرض بیماری هاری قرار گرفت باید طی یک دوره قرنطینه هشت ماهه کشتار متوقف شود.

فردی که در تماس با دام های مبتلا بوده باید به طور کامل دست های خود را با صابون های قوی یا ضدعفونی کننده ها بشوید، در صورت امکان باید زخم را جهت خونریزی به منظور خروج سریع ویروس و در معرض قرار دادن نواحی عمیق تر باز نه داشت.

توزیع سه هزار واکسن علیه بیماری هاری در استان البرز

رئیس دامپزشکی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، از توزیع سه هزار واکسن بیماری هاری در استان البرز خبر داد.

سید اصغر برایی نژاد در خصوص هاری در حیوانات، اظهار داشت: کلیه حیوانات خونگرم پستاندار اهلی و وحشی اعم از گوشتخوار، علفخوار، پرندگان، خفاش ها نسبت به بیماری هاری حساس هستند که این تعداد میزبان های مختلف موجب گسترش وسیع بیماری شده است.

وی ادامه داد: مسئله هاری شهری در ایران بیشتر مربوط به سگ و در موارد کمی به گربه و سایر حیوانات است.

رئیس دامپزشکی استان البرز افزود: حیوان مبتلا به هاری ممکن است حالت مریض، مهاجم شرور داشته باشد به همین دلیل نام دیگر بیماری هاری سگ دیوانه است.

برایی نژاد گفت: با این وجود گاهی حیوان مبتلا به هاری بسیار رام و آرام است و یا حالت گیجی دارد و همچنین مشاهده حیوانات وحشی مثل روباه در محدوده شهری غیر طبیعی بوده و ممکن است حیوان هار باشد.

وی اظهار داشت: علائم سگ هار شامل ریزش بزاق از دهان، بیقراری، اضطراب، تنها ماندن و تب است، حیوانی که خودش آرام است بیقرار شده و حیوان مهاجم افسرده و گوشه گیر می شود و در مراحل انتهایی فلجی و مرگ حادث می شود.

رئیس دامپزشکی استان البرز در خصوص علائم بیماری هاری در انسان، اضافه کرد: بیماری در انسان دارای چهار مرحله دوره کمون بیماری و دوره مقدماتی بیماری است.

برایی نژاد تصریح کرد: دوره کمون بیماری بین دو تا هشت هفته و گاهی کمتر تا 5 روز و به طور نادر تا یک سال و بیشتر است.

وی گفت: دوره مقدماتی بیماری نیز از دو تا 3 روز قبل ظهور علائم اصلی بیماری بوده و دو تا سه روز و گاهاً تا یک هفته تا ده روز به طول می انجامد.

گزارش: مهدی دهقان