ساماندهي اسكله ها ،لنج ها و شناورهاي غير استاندارد در بنادر مرزي كشور

فرمانده مرزباني نيروي انتظامي درگفتگو باخبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربا بيان اين مطلب گفت : تا زماني كه طرح هماهنگ ميان سازمان بنادرو كشتيراني همچنين مرزباني و درياباني نيروي انتظامي اجرا شود، شناورهاي سنتي اجازه دارند درآبهاي جنوبي به جابجايي مسافروكالا بپردازند .

سرداربهنام شريعتي فرشناورهايي كه درسواحل جنوبي كشوربه جابجايي مسافران مبادرت مي ورزند را چوبي ، غير استاندارد ، فاقد پلاك و مشخصات كامل عنوان كرد و گفت : طبق توافقنامه اي كه دراين خصوص با سازمان بنادر و كشتيراني امضا شده مقررشد به منظور شناسايي دقيق هر شناورهمچنين ايجاد نظم وسهولت درامر تردد قايق ، لنج وشناورها درمسيرهاي درياي عمان و خليج فارس وبراساس نوع سرويس دهي به هر شناوررنگ خاص ،پلاك ثابت وكدهايي داده شود ودرنقاط ثابتي درسواحل پهلوگيري كنند .

وي علت زمان بربودن اجراي طرح هاي موجود درمورد ساماندهي اين شناورها را علاوه بر تعداد زياد آنها درخليج فارس و درياي عمان ، وجود تعداد فراوان بنادر و اسكله هايي دانست كه حتي اين اسكله ها براي پهلوگيري قايق ها و شناورها نيازمند تقويت تجهيزات وامكانات به منظور ارايه خدمات وسرويس دهي مطلوب هستند .

فرمانده مرزباني بااشاره به اين كه موفقيت درامرساماندهي شناورهاي غيراستاندارد درمناطق جنوبي نيازبه فرهنگ سازي دارد كه بايد نسبت به آن توجه بيشتري شود ، تاكيد كرد : اجراي برخي طرح ها دراين زمينه به صورت عدم صدور مجوزساخت لنج درداخل وصادرنشدن مجوزبراي لنج هاي وارداتي ازمرزها اقدامات خوبي است كه دنبال مي شود .

وي همچنين تصريح كرد : استفاده از شناورهاي غير استاندارد درامر جابجايي مسافران درآب هاي جنوبي درحال حاضرچندان مشكل سازنيست وفعلا مي توان از توان آنها استفاده كرد به طوري كه تنها درايام نوروزاين شناورها به همراه شناورهاي پيشرفته توانسته اند درمسيردريايي بندرعباس به قشم به جابجايي 874 هزار و 922 مسافر و 17 هزار و 145 دستگاه خودرو بدون مشكل ياحادثه اي بپردازند .