تنها 19باغ وحش در کشور حداقل استاندارد لازم را رعایت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده قبل از ظهر یکشنبه در همایش روز جهانی هاری که به میزبانی استان البرز در موسسه تحقیقاتی سرم سازی رازی برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر 42 باغ حش در کشور وجود دارد که متاسفانه 19 باغ وحش حداقل استاندارد مورد نظر را داشته اند و تعدادی از این باغ وحش ها به دلیل فقدان استانداردها تعطیل شده اند و به برخی از آنها مهلت داده شده است که رفع نقص کنند.

وی ادامه داد: بیماری هاری یک خطر جدی است اما با برنامه ریزی، هماهنگی، تعامل، پژوهش، اقدامات فرهنگی و استفاده از امکانات ملی و منطقه ای و جهانی قابل پیشگیری است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه بین سازمان محیط زیست و دامپزشکی نیاز سنجی و رفتار سنجی باید صورت گیرد، اضافه کرد: رفتار حیوان باید برای ما قابل پیش بینی باشد و با پیش بینی و پیشگیری می توانیم از تنش محیطی که آسیبش آزار برای حیوان ایجاد می کند جلوگیری کنیم.

وی در خصوص کنترل و پیشگیری بیماری هاری افزود: در هر قسمت باید کنترل مناسب داشته باشیم.

محمدی زاده گفت: اکثر انتقال بیماری به خاطر سگ ها است و واکسینه گسترده سگ های صاحب دار و ولگرد می تواند در کنترل بیماری موثر باشد.

وی با بیان اینکه در سال جاری قدم موثر برداشتیم و طرح های مشترکی را اجرایی کردیم، اضافه کرد: امکان استفاده از واکسن های خوراکی هاری در حیات وحش است که اگر اجرایی شود می تواند در پیشگیری از بیماری بسیار موثر باشد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: پیش بینی ما این است که در حال حاضر 30 گونه حیات وحش وجود دارد که از این دارو باید استفاده کند.

عدالت بین انسان و طبیعت شرط بقا است

محمدی زاده با بیان اینکه بشر برای پایداری در حیاط باید بتواند تعادلی را با طبیعت برقرار کند، اضافه کرد: عدالت بین انسان و طبیعت شرط بقا است.

وی ادامه داد: مهم این است که انسان بتواند از منابع سرشار طبیعت حسن استفاده را کند و بهره برداری و درست تدبیر و برنامه ریزی کند که برای ادامه حیاط این منابع در تنگا و فشار قرار نگیرد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه دست اندازی و دخالت انسان در طبیعت را امروزه شاهد هستیم، افزود: اگر طبعیت نتواند خودسازی کند مجبور به زوال و از بین رفتن خواهد بود.

وی تصریح کرد: قرآن کریم هم نظم را شرط و رکن اصلی آفرینش مطرح کرده است و همه چیز با هماهنگی آفریده شده است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: نارسایی در هر حوزه به دلیل بی تدبیری بشر در تعامل با طبیعت است.

محمدی زاده افزود: طبیعت شریک زندگی انسان است و اگر بخواهیم دوام و استمرار داشته باشیم قطعاً باید با مهربانی و عطوفت و تعامل سازنده و سازگاری با طبیعت زندگی کنیم.

وی اظهار داشت: واقعیت این است که آلودگی در محیط زیست، انقراض برخی از گونه ها و عدم تعادل در حوزه زیست محیطی ناشی از درک نادرست و دخالت ناآگاهانه انسان ها و روحیه فرهنگ مصرف گرایی است که از بیگانگان به ما رسیده و نادیده گرفتن حق حیات برای دیگر موجودات است که سبب بروز چنین واقعی می شود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در 300 سال گذشته که انسان به سمت صنعتی شدن پیش رفته است؛ آلمان، فرانسه و آمریکا از جمله کشورهایی هستند که دخل و تصرف به طبیعت و ذات و فطرت آن در آنها به گونه ای بوده است که آثار مخرب آن را در محیط زیست شاهد هستیم.

وی ادامه داد: امروزه اگر باران اسیدی، گازگلخانه ای، لایه ازون آسیب دیده و جمعیت کنترل نشده و ... درست مدیریت و تدبیر نشده نشان از زیاده خواهی انسان در تصرف طبیعت به خصوص منابع تجدید ناپذیر دارد.

وی با بیان اینکه برخی از گونه ها در دنیا کاملاً منقرض شده است، اضافه کرد: نیازمند جهان و عمر دیگر هستیم که این امر غیرممکن است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: ایران با موقعیت جغرافیایی و تنوع زیست محیطی و اکوسیستم موقعیت منحصر به فرد دارد.

وی گفت: ایران یک هزار و 140 گونه جانوری و 9 هزار و 500 گونه گیاهی در خود جای داده ست که قابل توجه است.

محمدی زاده تصریح کرد: حفاظت از این زیستگاه های طبیعی در مقابل با بلایایی طبیعی و بیماری و بهره برداری پایدار و اصولی که هم بتواند نیازهای انسان را فراهم کند تکلیف و وظیفه ای است که بر دوش همگان است.

وی افزود: حفاظت از تنوع زیست محیطی، اکو سیستم ها و گونه جزو وظایفی است که باید به آن توجه کنیم.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم حیات طبیعی را حفظ کنیم باید از تنوع زیستی حفاظت کنیم، اضافه کرد: پیشگیری از نابودی حیات وحش و گونه های در خطر انقراض به واسطه بیماری های مهلک از جمله هاری وظیفه ای است که به عهده محیط زیست، دامپزشکی و جامعه است.

وی تصریح کرد: پیشگیری را باید حتماً در دستور کار خود قرار دهیم. سلامتی و بهداشت یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی کشورها است.

وی اظهار داشت: وقتی پیشرفت کشورها را ارزیابی می کنیم بحث، آموزش و پژوهش اقتصاد و محیط زیست مطرح است اما شاخص سلامتی که بر عهده چندین دستگاه است برجسته است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: تجربه نشان داده است بیماری هایی که به واسطه انگل و ویروس منتقل شده است، بیماری مشترک بین دام و انسان بسیار مهم است.

وی گفت: آنفولانزآ پرندگان و خوکی، بیماری هاری، تب کریمه کنگو جزو مواردی است که ما در این مدت در کشور داشته ایم.