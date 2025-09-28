۶ مهر؛ روز جهانی هاری و ضرورت پیشگیری از بیماری کشنده ناشی از حیوانات

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست اعلام کرد: بیماری هاری یکی از مهمترین بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان است که هر سال جان بسیاری از انسانها را تهدید میکند. این بیماری به دلیل شدت و میزان کشندگی بالا، در طول قرنها و حتی در سالهای اخیر، موجب ایجاد خسارتهای بهداشتی و اقتصادی شده و بر حیات وحش نیز تأثیر منفی داشته است.
هاری سالانه علاوه بر مشکلات اجتماعی و بهداشتی، یکی از عوامل تهدیدکننده حیات وحش بهویژه گونههای در خطر انقراض محسوب میشود. اما خوشبختانه بیماری هاری صد درصد قابل پیشگیری است.
روز ۲۸ سپتامبر (۶ مهر ماه) به عنوان روز جهانی هاری نامگذاری شده است و شعار سال جاری فرصتی مناسب برای یادآوری اهمیت پیشگیری از این بیماری فراهم میکند.
با همکاری مستمر و فرابخشی بین سازمان دامپزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها)، سازمان نظام دامپزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست، و با رویکرد سلامت واحد و افزایش آگاهی عمومی، می توان اقدامات مؤثر در جهت پیشگیری و مبارزه با این بیماری را گسترش داد.
