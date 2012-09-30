به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اراکی دبیرکل مجمع در ششمین کنفرانس تقریب مذاهب اسلامی با عنوان «نقش تمدنی تقریب در تحقق صلح اجتماعی» در انگلیس ضمن بیان این مطلب گفت: قرآن کریم بر یگانگی و وحدت امت اسلامی در گستره تاریخ تأکید می ورزد و این بیانگر آن است که امت اسلامی در طول زمان و در هرمکان با هر رنگ و نژاد و سنت و فرهنگ فقط یک هویت دارد.



وی اظهارداشت: قرآن کریم بر تفاوت جوهری امت‌های مختلف بشری و اختلاف هویت آنان تاکید کرده و شاخص جوهر هر امت را در رهبریتی می‌داند که آن امت او را به پیشوایی پذیرفته و تبلور ارزش‌ها و آمال خود می‌داند؛ ولی امت اسلامی که به حق می‌توان آنرا "امت محمدی" نامید ، دارای هویتی اعتقادی و تمدنی و ارزشی است که عصاره وجودی اوست و در شخصیت پیشوای بزرگش حضرت محمد(ص) خلاصه شده است.



آیت الله اراکی افزود: رسول خدا(ص) نماد و نمونه ای است که هویت امت اسلامی در او متبلور شده است و گرویدن به رهبری و پایبندی به هدایتهای او می تواند ضمانت بخش وحدت و عزّت و کرامت امت اسلامی باشد.



دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی، بیداری خجسته اسلامی را به معنای بازگشت به رهبری حضرت محمد(ص) تفسیر نمود و گفت: بیداری اسلامی یعنی ولادت دوباره امت واحده اسلامی که در آینده با قدرت برتر خود جهان بشریت نوین را رهبری خواهد کرد و به همین دلیل است که دشمنان بشریت خشمگینانه شخصیت پیامبر و رهبر امت اسلامی را هدف آماج حملات خود قرار داده‌اند.



حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین معزی، نماینده مقام معظم رهبری در بریتانیا و رئیس مرکز اسلامی انگلیس نیز طی سخنانی در مراسم افتتاحیه، با خوشامد گویی به میهمانان و اندیشمندان شرکت کننده در این کنفرانس، به دستاوردهای پنج کنفرانس گذشته تقریب بین مذاهب اسلامی اشاره کرد و نشست اندیشمندان و متفکران جهان اسلام را فرصت مغتنمی برای تقارب افکار و رایزنی در خصوص مسائل ومشکلات جهان اسلام دانست.



از دیگر سخنرانان برنامه صبح کنفرانس تقریب بین مذاهب اسلامی دکتر شیخ تاج الدین الهلالی از علمای برجسته اهل تسنن در استرالیا بود که محور سخنان خود را ‌چگونگی بهره‌برداری از مفهوم بیداری اسلامی برای تحقق همزیستی اجتماعی میان ملل جهان ‌قرار داد.



شرکت کنندگان در ششمین کنفرانس تقریب مذاهب اسلامی در لندن، توهین به مقدسات اسلامی را به شدت محکوم کردند و دیدگاه‌ها و توصیه‌های خود را در بیانیه‌ای 14 ماده‌ای ارائه نمودند.



در این بیانیه تأکیده شده است: تقریب طرحی فرهنگی و یکی از مهمترین عوامل ایجاد وحدت اسلامی است، ‌زیرا همگرایی در افکار و اندیشه‌ها زمینه ساز وحدت عملی است.



در این بیانیه آمده است: باید میان بیداری اسلامی و بهار عربی که دست های استکبار به انحاء مختلف سعی در تحریف و بلکه به خدمت گرفتن آن برآمده اند، تفاوت قائل شد، چرا که بیداری اسلامی یعنی بازگشت به پذیرش بلامنازع رهبری و هدایت پیامبر اکرم (ص) و ایجاد امت واحده اسلامی.



این کنفرانس یک روزه با عنوان نقش فرهنگی تقریب در رسیدن به همزیستی اجتماعی و با حضور شخصیت ها و اندیشمندان برجسته مسلمان از کشورهای مصر، انگلیس، لبنان، الجزایر، عراق، مراکش، فرانسه، پاکستان، هند، یمن، استرالیا، ایران، عربستان سعودی و بحرین و همچنین دبیرکل مجمع جهانی تقریب شنبه 8 مهرماه در لندن برگزار شد.