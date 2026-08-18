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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

نحوه داوری دومین جشنواره آکادمی نمایشنامه‌نویسان اعلام شد

نحوه داوری دومین جشنواره آکادمی نمایشنامه‌نویسان اعلام شد

دبیر دومین دوره جشنواره «آکادمی نمایشنامه‌نویسان»، مهم‌ترین تفاوت این دوره نسبت به دوره نخست را تخصصی شدن ساختار جشنواره و تفکیک آثار در سه بخش «تألیفی»، «اقتباسی» و «سیاوشان» عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دومین دوره جشنواره «آکادمی نمایشنامه‌نویسان»، سید حسن حسینی با اشاره به تجربه موفق دوره نخست جشنواره «آکادمی نمایشنامه‌نویسان» گفت: در نخستین دوره، تمامی آثار در یک بخش مورد ارزیابی قرار می‌گرفتند، اما بررسی روند داوری و جمع‌بندی تجربه‌های به‌دست‌آمده نشان داد که نمایشنامه‌های تألیفی، اقتباسی و آثاری که به مسائل روز جامعه می‌پردازند، هر یک ویژگی‌ها و معیارهای تخصصی خود را دارند و ارزیابی آنها در یک چارچوب مشترک، نمی‌تواند همه ظرفیت‌های این آثار را به‌درستی منعکس کند.

وی افزود: بر همین اساس، در فراخوان دومین دوره جشنواره، آثار در سه بخش مستقل «تألیفی»، «اقتباسی» و «سیاوشان» تعریف شده‌اند و داوری هر بخش نیز به‌صورت جداگانه انجام خواهد شد. این تغییر، مهم‌ترین تحول ساختاری جشنواره در دوره دوم است و با هدف افزایش دقت، عدالت و کیفیت ارزیابی آثار صورت گرفته است.

دبیر جشنواره «آکادمی نمایشنامه‌نویسان» تأکید کرد: تفکیک بخش‌های جشنواره صرفاً یک تقسیم‌بندی اجرایی نیست، بلکه گامی در جهت تخصصی‌تر شدن فرآیند داوری است. هر یک از این سه حوزه، اقتضائات، ظرفیت‌ها و معیارهای خاص خود را دارند و طبیعی است که ارزیابی آنها نیز باید متناسب با همان ویژگی‌ها انجام شود.

حسینی در پایان اظهار کرد: امیدواریم این تغییر، ضمن ایجاد فرصت برابر برای رقابت آثار در هر بخش، به ارتقای کیفیت داوری و شناسایی دقیق‌تر آثار برگزیده منجر شود و گامی مؤثر در مسیر توسعه نمایشنامه‌نویسی و تقویت رویکردهای تخصصی در این حوزه باشد.

دومین دوره جشنواره «آکادمی نمایشنامه‌نویسان» به دبیری سید حسن حسینی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا ۱۵ شهریور به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

کد مطلب 6920136

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