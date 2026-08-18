به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا صبح امروز سه شنبه ۲۷ مرداد در کشور مالزی برگزار شد و دو تیم استقلال و تراکتور از ایران حریفان خود را شناختند.

استقلال در مرحله لیگ نخبگان آسیا باید در هشت دیدار به مصاف حریفان خود برود. آبی‌پوشان در بازی نخست برابر العین امارات قرار می‌گیرند و در ادامه با السد قطر، شباب‌الاهلی امارات و نفتچی ازبکستان دیدار خواهند کرد.

استقلال در پنجمین مسابقه خود برابر الغرافه قطر قرار می‌گیرد و سپس مقابل الوصل امارات به میدان خواهد رفت. پاختاکور ازبکستان هفتمین حریف آبی‌پوشان خواهد بود و استقلال در آخرین دیدار مرحله لیگ نیز برابر الشمال قطر قرار می‌گیرد.

برنامه بازی‌های استقلال به شرح زیر است:

* بازی اول: استقلال - العین امارات

* بازی دوم: استقلال - السد قطر

* بازی سوم: استقلال - شباب‌الاهلی امارات

* بازی چهارم: استقلال - نفتچی ازبکستان

* بازی پنجم: استقلال - الغرافه قطر

* بازی ششم: استقلال - الوصل امارات

* بازی هفتم: استقلال - پاختاکور ازبکستان

* بازی هشتم: استقلال - الشمال قطر

تراکتور، دیگر نماینده ایران در این رقابت‌ها نیز در نخستین بازی خود به مصاف شباب‌الاهلی امارات خواهد رفت و سپس برابر الغرافه قطر قرار می‌گیرد. الوصل امارات سومین حریف تراکتور است و این تیم در بازی چهارم با السد قطر روبه‌رو خواهد شد.

تراکتور در پنجمین دیدار خود برابر العین امارات به میدان می‌رود و در ادامه با نفتچی ازبکستان دیدار خواهد کرد. الشمال قطر هفتمین حریف تراکتور است و این تیم در آخرین بازی مرحله لیگ نیز مقابل پاختاکور ازبکستان قرار خواهد گرفت.

برنامه بازی‌های تراکتور به شرح زیر است:

* بازی اول: تراکتور - شباب‌الاهلی امارات

* بازی دوم: تراکتور - الغرافه قطر

* بازی سوم: تراکتور - الوصل امارات

* بازی چهارم: تراکتور - السد قطر

* بازی پنجم: تراکتور - العین امارات

* بازی ششم: تراکتور - نفتچی ازبکستان

* بازی هفتم: تراکتور - الشمال قطر

* بازی هشتم: تراکتور - پاختاکور ازبکستان

برنامه کامل مسابقات مرحله لیگ لیگ نخبگان آسیا به شرح زیر است:

* هفته اول: ۲۳ و ۲۴ شهریور ۱۴۰۵

* هفته دوم: ۱۹ و ۲۰ مهر ۱۴۰۵

* هفته سوم: ۴ و ۵ آبان ۱۴۰۵

* هفته چهارم: ۱۱ و ۱۲ آبان ۱۴۰۵

* هفته پنجم: ۲ و ۳ آذر ۱۴۰۵

* هفته ششم: ۱۷ و ۱۸ آذر ۱۴۰۵

* هفته هفتم: ۱۹ و ۲۰ بهمن ۱۴۰۵

* هفته هشتم: ۲۶ و ۲۷ بهمن ۱۴۰۵

نکته مهم عدم رویارویی نمایندگان ایران و عربستان در مرحله گروهی است.