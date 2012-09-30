به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حاجی پور عصر یکشنبه در تجمع اعضای ستاد نماز جمعه پلدختر در اعتراض به ساخت فیلم موهن آمریکایی - صهیونیستی علیه پیامبر اعظم(ص) گفت: هتک حرمت به ساحت پیامبر(ص) نشانه زبونی دشمنان است زیرا صهیونیسم جهانی بیش از پیش از اثرگذاری حرکت جهانی مسلمانان در برهه کنونی هراس دارد.

وی افزود: دشمنان اسلام در برابر موج جهانی بیداری اسلامی احساس خطر می کنند و از این‌رو با اهانت به اشرف مخلوقات سعی دارند عملی بازدارنده انجام دهند اما بازهم راه به جایی نمی برند و رسواتر از همیشه خواهند شد.

حجت الاسلام حاجی پور ضمن محکوم کردن دولت آمریکا و صهیونیسم در ساخت فیلم توهین‌آمیز به ساحت پیامبر(ص) گفت: استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و دستیاری صهیونیسم با کتاب آیات شیطانی، قرآن‌سوزی و کاریکاتور همیشه با اسلام‌ سر ستیز داشته و دست به توطئه می‌زنند و به مقدسات مسلمانان توهین می‌کنند.

امام جمعه پلدختر نیز در این تجمع با بیان اینکه پیامبر اکرم مورد تایید همه ادیان است و اسلام به همه ادیان احترام می‌گذارد، گفت: صهیونیسم دشمن دیرینه اسلام است و هیچ مسلمانی نباید در توهین به ساحت مقدس رسول‌الله ساکت باشد.

حجت الاسلام علی محمد لروند افزود: اهانت به پیامبر اکرم(ص) نشانه عجز استکبار جهانی و موجب ادامه بیداری اسلامی شده و این اقدام شنیع دشمنان به پیامبر اسلام(ص) اتحاد مسلمانان را چند برابر کرد.

بنابر این گزارش، شرکت‌‌کنندگان در این تجمع با سر دادن شعار‌هایی مانند لبیک یا رسول‌الله، الله اکبر، لا اله الا الله، محمد رسول الله، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، یا ایها‌المسلمون اتحدو اتحدو، مسلمان می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد، امت اسلام به خروش آمده خون محمدی به جوش آمده، از عاملان توهین به ساحت نبی مکرم اسلام ابراز انزجار کردند.