اطلاعیه پلیس وظیفه لرستان برای متعهدین به خدمت در آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ «مهدی صادقی» اظهار داشت: متعهدین به خدمت در سازمان آموزش‌وپرورش که در حال حاضر در حال ایفای تعهد خود هستند و مدت زمان خدمت آنها به پایان نرسیده است، برای خروج از وضعیت مشمولیت موظفند حداکثر تا پایان ماه جاری به اداره آموزش‌وپرورش محل خدمت خود مراجعه کنند.

وی افزود: این افراد پس از مراجعه به اداره آموزش‌وپرورش محل خدمت و دریافت «فرم در حال ایفای تعهد» باید این فرم را در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) ثبت کنند تا بتوانند فرآیند خروج از مشمولیت را تکمیل کنند.

نحوه دریافت کارت معافیت متعهدین پس از پایان خدمت

معاون وظیفه عمومی پلیس لرستان در ادامه درباره وضعیت افرادی که دوره تعهد خدمت آنها به پایان رسیده است، گفت: این افراد برای دریافت کارت معافیت ابتدا باید فرم معافیت را از اداره آموزش‌وپرورش محل خدمت خود دریافت کنند.

صادقی افزود: پس از دریافت فرم، لازم است پرونده در دفاتر پلیس +۱۰ ثبت شود و سپس فرد برای نهایی‌سازی فرآیند صدور کارت، به معاونت وظیفه عمومی مراجعه کند.

تعیین تکلیف مشمولانی که پیش از پایان تعهد از خدمت خارج می‌شوند

وی همچنین نسبت به وضعیت افرادی که پیش از پایان دوره تعهد، به هر دلیل اعم از ارادی یا غیرارادی از خدمت برکنار می‌شوند، هشدار داد.

معاون وظیفه عمومی پلیس لرستان تصریح کرد: این افراد موظفند حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ اجرای حکم رهایی، با در دست داشتن گواهی خدمت صادرشده از سازمان مربوطه، برای رسیدگی به وضعیت مشمولیت خود اقدام کنند.

صادقی ادامه داد: این افراد باید از طریق دفاتر پلیس +۱۰، درخواست اعزام به خدمت خود را ثبت کنند تا وضعیت نظام وظیفه آنها در مهلت قانونی تعیین تکلیف شود.

عدم اقدام به‌موقع، مشمولان را غایب می‌کند

معاون وظیفه عمومی پلیس لرستان در پایان تأکید کرد: عدم اقدام مشمولان در مهلت‌های مقرر موجب خواهد شد فرد به‌عنوان غایب شناخته شود.

وی خاطرنشان کرد: غیبت می‌تواند موجب محرومیت فرد از تسهیلات پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی از جمله دریافت مجوزهای تحصیلی، مجوز خروج از کشور، استخدام و سایر امتیازات قانونی شود.

صادقی از مشمولان و متعهدین خدمت آموزش‌وپرورش خواست با توجه به مهلت‌های تعیین‌شده، برای تعیین تکلیف وضعیت مشمولیت خود در زمان مقرر اقدام کنند.