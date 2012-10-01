به گزارش خبرگزاری مهر، علی زارعی نجفدری، مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی با اعلام این مطلب افزود: آشنایی با مسائل حرفه‌ای نشر و آخرین پیشرفت‌های این صنعت، شناسایی توانمندی‌های حرفه‌ای بازیگران اصلی حوزه نشر در دنیا، برقراری ارتباط با مجموعه‌ها و موسسات بین‌المللی نشر و به نمایش گذاشتن و ارائه توان حرفه‌ای و اقدامات فرهنگی و علمی انتشارات از جمله مزایای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی است.

وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه هر سال حرفه‌ای‌ترین ناشران و افراد فعال در صنعت نشر را گرد هم می‌آورد افزود: ناشران و نهادهای فعال در حوزه نشر کشورمان باید با برنامه‌ریزی مناسب به بهترین نحو ممکن از این فرصت بهره گیرند.

زارعی نجفدری در مورد موضوع کتاب‌هایی که در غرفه انتشارات علمی و فرهنگی به نمایش گذاشته خواهند شد گفت: فلسفه، کلام، ادیان، عرفان، ادبیات، هنر، جامعه شناسی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، روابط بین الملل، فرهنگ و تمدن اسلامی، رواشناسی و علوم تربیتی، تاریخ و ... همچنین کتب حوزه کودک و نوجوان عناوین موضوعی کتب را شامل می‌شوند.

مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی افزود: دیدارها و مذاکرات دو جانیه و چندجانبه با ناشران برجسته کشورهای مختلف پیرامون تألیف و ترجمه، کپی رایت، سیستم توزیع و اقتصاد نشر، نشرالکترونیک، کتاب‌سازی و کتاب پردازی نوین و دیگر مسائل حرفه‌ای حوزه نشر از دیگر برنامه‌های حضور این مجموعه انتشاراتی در نمایشگاه فرانکفورت است که با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های به عمل آمده قبلی، این دیدارها و مذاکرات انجام خواهد گرفت.

شصت و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت آلمان با حضور بیش از 7000 ناشر از 100 کشور جهان، از 19 تا 23 مهرماه 91 برپا خواهد شد.