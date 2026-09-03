جلیل جزونقی در گفتوگوباخبرنگار مهر گفت: دفتر فنی استانداری در حوزههای فنی، عمرانی، حملونقل و ترافیک فعالیت دارد و بخش قابل توجهی از اقدامات این مجموعه به پیگیری، نظارت و هماهنگی اجرای طرحها و پروژههای عمرانی استان اختصاص دارد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تهیه طرحهای هادی شهری برای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت استان افزود: در طول دو سال گذشته تهیه ۱۰ طرح هادی شهری در دستور کار قرار گرفته است که با استفاده از ظرفیت مهندسان مشاور، تاکنون پنج طرح مراحل مطالعاتی و تصویب را پشت سر گذاشتهاند.
مدیرکل دفتر فنی استانداری زنجان ادامه داد: پنج طرح دیگر نیز در حال بررسی و طی مراحل تصویب بوده و پس از انجام فرآیندهای قانونی، اقدامات لازم برای ابلاغ و اجرای آنها انجام خواهد شد.
جزونقی با بیان اینکه نظارت بر پروژههای عمرانی استانی و ملی یکی دیگر از وظایف دفتر فنی استانداری است، گفت: پروژههای مختلفی که در سطح استان اجرا میشوند، از منظر فنی و روند پیشرفت مورد نظارت و پیگیری قرار دارند تا مسائل و موانع موجود در مسیر اجرای آنها در سریعترین زمان ممکن برطرف شود.
وی با اشاره به سفر سال گذشته رئیسجمهور به استان زنجان اظهار کرد: این سفر دارای ۳۹ مصوبه بود که اعتباری بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان را در بر میگرفت و بخشهای مختلفی از جمله نیرو، راه، کشاورزی، میراث فرهنگی، طرحهای روستایی و راهآهن را شامل میشد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری زنجان افزود: در حوزه فضاهای آموزشی و دانشگاهی نیز مصوبات و پروژههای مختلفی در جریان است و با پیگیریهای انجام شده و دستورات استاندار و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، تخصیصهای مناسبی برای اجرای این طرحها صورت گرفته است.
جزونقی با اشاره به برنامههای هفته دولت در استان زنجان گفت: امسال در مجموع ۱۹۷ پروژه برای افتتاح، بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی در هفته دولت پیشبینی شده که مجموع اعتبار آنها بالغ بر سه هزار میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: از این تعداد، ۱۶۱ پروژه آماده بهرهبرداری و افتتاح است و عملیات اجرایی ۳۶ پروژه دیگر نیز در هفته دولت آغاز خواهد شد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری زنجان با بیان اینکه این پروژهها در بخشهای مختلف توسعهای استان اجرا شدهاند، گفت: بخشی از پروژههای قابل افتتاح مربوط به حوزه مسکن ملی در شهرهای مختلف استان است که با بهرهبرداری از آنها، واحدهای مسکونی در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
وی افزود: احداث فضاهای آموزشی و مدارس، نیروگاههای خورشیدی، راههای مواصلاتی و پروژههای مختلف در حوزه توسعه و عمران روستایی و شهری از دیگر طرحهایی است که در هفته دولت امسال به بهرهبرداری میرسد یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.
جزونقی نقش مدیریت شهری و روستایی در اجرای این پروژهها را مهم دانست و عنوان کرد: بخش قابل توجهی از این اقدامات با تلاش دهیاران، شوراهای اسلامی روستاها، شهرداران و شوراهای اسلامی شهرها به مرحله اجرا و بهرهبرداری رسیده است.
آغاز عملیات اجرایی ۱۰ هزار واحد مسکونی جدید در زنجان
مدیرکل دفتر فنی استانداری زنجان در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه تأمین مسکن اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم مورد توجه مدیریت استان، تأمین مسکن مورد نیاز شهروندان و اجرای طرحهای مسکن ملی و نهضت ملی مسکن است.
وی افزود: در ابتدای اجرای این طرحها، عملیات ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی در استان زنجان آغاز شد و در ادامه با ظرفیتسازیهای انجام شده در حوزه توسعه شهری و تأمین زمین مورد نیاز متقاضیانی که در طرحها ثبتنام کرده بودند، زمینه برای آغاز عملیات اجرایی ۱۰ هزار واحد مسکونی دیگر نیز فراهم شد.
جزونقی با اشاره به نقش دستگاههای مختلف در پیشبرد طرحهای مسکن اظهار کرد: اجرای این طرحها حاصل همکاری و هماهنگی مجموعه مدیریت عالی استان، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، ادارهکل راه و شهرسازی و دستگاههای خدماترسان است و تأمین زمین، آمادهسازی زیرساختها و فراهم کردن مقدمات اجرای پروژهها با جدیت دنبال شده است.
وی تأکید کرد: دفتر فنی استانداری نیز در چارچوب وظایف خود، روند اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی را پیگیری و بر رفع موانع فنی و اجرایی آنها نظارت دارد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری زنجان خاطرنشان کرد: هدف مجموعه مدیریت استان این است که با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی، شهرداریها، دهیاریها و سایر مجموعههای مرتبط، روند اجرای پروژههای عمرانی با سرعت بیشتری دنبال شود و مردم استان هرچه سریعتر از نتایج و آثار این اقدامات در حوزههای مختلف بهرهمند شوند
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