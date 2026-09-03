احداث محور مستقیم ایلخچی-شبستر به تصویب رسید

رضا صدیقی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی پیگیریهای مستمر، جلسه کارگروه ارزیابی و تصویب طرح توجیهی محور ارتباطی ایلخچی-شبستر با حضور وی در وزارت راه و شهرسازی برگزار و احداث این مسیر به تصویب رسید.
وی افزود: این محور حدود ۳۰ کیلومتر طول خواهد داشت و با ایجاد ارتباط مستقیم میان ایلخچی و شبستر، مسافت این مسیر را به حدود یکسوم مسیر فعلی که از ایلخچی، تبریز و صوفیان به شبستر میرسد، کاهش خواهد داد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد: اجرای این طرح علاوه بر کاهش مسافت و زمان سفر، به دلیل قرار گرفتن در یکی از محورهای مهم ارتباطی منطقه، میتواند در کاهش بار ترافیکی مسیرهای موجود، ارتقای ایمنی تردد و تسهیل ارتباط میان مناطق شهری و روستایی مؤثر باشد.
صدیقی با اشاره به آثار اقتصادی اجرای این پروژه گفت: احداث محور مستقیم ایلخچی-شبستر ظرفیت مناسبی برای تقویت فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی منطقه ایجاد کرده و میتواند به بهبود دسترسی و رونق مناطق پیرامونی کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیم اتخاذشده در کارگروه، عملیات زیرسازی مسیر با مشارکت خیرین و اجرای روسازی آن توسط سازمان راهداری و حملونقل جادهای انجام خواهد شد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: با تصویب این طرح، مطالبه دیرینه مردم ایلخچی و شبستر پس از سالها پیگیری وارد مرحله عملیاتی شده است و امیدواریم روند اجرای پروژه با جدیت دنبال شود.
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