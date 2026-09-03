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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۴

قدردانی حماس از مواضع یمن در حمایت از ملت فلسطین 

قدردانی حماس از مواضع یمن در حمایت از ملت فلسطین 

خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در نامه ای خطاب به معاون وزیر امور خارجه یمن از مواضع این کشور در حمایت از ملت فلسطین قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، در پیامی خطاب به عبدالواحد ابوراس، معاون وزیر امور خارجه و مهاجرین در دولت صنعا، از مواضع یمن در حمایت از ملت فلسطین، مقاومت و پشتیبانی از آن قدردانی کرد.

الحیه در پیام خود تأکید کرد که مواضع یمن بازتاب‌دهنده عمق پیوندهای برادرانه و تاریخی میان دو ملت است و نشان‌دهنده حضور قدرتمند فلسطین در وجدان ملت و رهبری یمن می‌باشد.

وی همچنین از مواضع ثابت و پشتیبانی یمن از ملت فلسطین و مقاومت قدردانی کرد. الحیه برای شهدای یمن، و در رأس آن‌ها «احمد الرهوی»، نخست‌وزیر دولت صنعا و دیگر وزرای یمنی که «بهای حمایت از فلسطین را با خون پاک خود پرداختند»، طلب رحمت کرد.

یمن با وجود قرار گرفتن ملت یمن در معرض تجاوز و محاصره، همچنان در حمایت از مقاومت در غزه و پشتیبانی از آرمان فلسطین، در برابر جنگ نسل‌کشی که ملت فلسطین با آن روبروست، استوار ایستاده است.

کد مطلب 6936196

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