زمان اعزام خودرو آتش نشان به محل حادثه در آزادشهر چهار دقیقه است

رحیم کرامتلو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از زمانی که حادثه به این واحد اطلاع رسانی شود تا زمان رسیدن به محل حادثه در صورت نبود ترافیک چهار دقیقه خواهد بود.

وی به کمبود برخی تجهیزات اشاره کرد و گفت: به دلیل ضعف بنیه مالی شهرداریها و هزینه های بالای تجهیزات، متاسفانه امکان خرید تجهیزات کامل آتش نشانی در شهرهای کوچک وجود ندارد.

وی عنوان کرد: به طور مثال قیمت نردبان نجات با ارتفاع 30 متری بیش از 250 میلیون ریال است که در توان شهرداریهای کوچک نیست تا خریداری شود.

کرامتلو بیان داشت: در این شهرستان دو دستگاه ماشین آتش نشانی شامل بنز و خاور با ظرفیت پنج هزار و 2500 لیتر آب وجود دارد.

مسئول واحد آتش نشانی شهرداری آزادشهر عنوان کرد: همچنین یک دستگاه خودرو پیشرو با ظرفیت آب هزار لیتر وجود دارد و خودرو هیدرولیک نجات از دیگر امکانات است.

وی برگزاری مانوار امداد و نجات برای ارتقای توان پرسنل و آگاهی بخشی به مردم را از جمله برنامه ها اعلام کرد.

آزادشهر در شرق گلستان واقع شده است.