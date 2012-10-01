  1. استانها
  2. البرز
۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۵۴

همایش تجلیل از حافظان کلام وحی در استان البرز برگزار شد

همایش تجلیل از حافظان کلام وحی در استان البرز برگزار شد

کرج - خبرگزاری مهر: همایش تجلیل از حافظان کلام وحی با حضور گروه همخوانی و بین المللی(ثقلین اهواز) در استان البرز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از حافظان کلام وحی بعد از ظهر دوشنبه با حضور گروه همخوانی و بین المللی(ثقلین اهواز) در استان البرز برگزار شد.

این همایش با حضور قاری ممتاز بین المللی قاسم مقدمی نخبه قرآنی و حافظ خردسال محمد مهدی حق گویان برگزار شد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه کرج و مربیان قرآن و همچنین دانش آموزان حافظ در همایش تجلیل از حافظان کلام وحی حضور داشتند.

در پایان همایش از 30 حافظ برتر قرآن کریم تقدیر و تجلیل شد.

13 حافظ قرآن نیز که به تازگی دوره حفظ قرآن را تموم کرده اند مورد تجلیل قرار گرفتند.
 

کد مطلب 1709902

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها