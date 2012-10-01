همایش تجلیل از حافظان کلام وحی در استان البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از حافظان کلام وحی بعد از ظهر دوشنبه با حضور گروه همخوانی و بین المللی(ثقلین اهواز) در استان البرز برگزار شد.



این همایش با حضور قاری ممتاز بین المللی قاسم مقدمی نخبه قرآنی و حافظ خردسال محمد مهدی حق گویان برگزار شد.



مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه کرج و مربیان قرآن و همچنین دانش آموزان حافظ در همایش تجلیل از حافظان کلام وحی حضور داشتند.



در پایان همایش از 30 حافظ برتر قرآن کریم تقدیر و تجلیل شد.



13 حافظ قرآن نیز که به تازگی دوره حفظ قرآن را تموم کرده اند مورد تجلیل قرار گرفتند.

