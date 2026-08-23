به گزارش خبرنگار مهر، ثبت مسیر رشد انسان‌ها و عبور آن‌ها از موانع، هسته مرکزی گفتمان «روایت پیشرفت» را شکل می‌دهد. کتاب «تیررس» نوشته سیده مریم گلچمن، یکی از همین آثار است که روایتی مستند و پرفرازونشیب از مسیر قهرمانی الهه احمدی را بازگو می‌کند. این کتاب که به همت باشگاه روایت کلمه حوزه هنری تهیه شده، به‌تازگی از سوی انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده و روانه بازار نشر شده است. روایتی که نشان می‌دهد قهرمانان از ابتدا شکست‌ناپذیر نبوده‌اند، بلکه با ایستادگی در برابر ناامیدی‌ها، مسیر پیروزی را هموار کرده‌اند.

سیده مریم گلچمن، نویسنده کتاب «تیررس»، درباره‌ موضوع این اثر گفت: کتاب «تیررس» روایت زندگی و مسیر قهرمانی الهه احمدی، زن پرمدال تیراندازی ایران است. اما این کتاب صرفاً روایت مدال‌ها و موفقیت‌های ورزشی او نیست؛ بلکه تلاش شده است که زندگی پرمدال‌ترین بانوی تیراندازی ایران از زوایای مختلف روایت شود؛ از دوران آغاز تیراندازی و رابطه‌اش با پدر و خانواده گرفته تا تمرین‌های سخت، شکست‌ها، حضور در مسابقات و رسیدن به قله‌های ورزش قهرمانی.

گلچمن افزود: موضوع اصلی کتاب، مسیر قهرمان‌شدن است؛ مسیری که از یک دختر نوزده‌ساله آغاز می‌شود؛ دختری که حتی در ابتدا توان نگه‌داشتن تفنگ را ندارد، اما به‌تدریج با تمرین، شکست، تلاش و غلبه بر ترس‌هایش به یک قهرمان تبدیل می‌شود. در همان ابتدای این مسیر، نخستین مسابقه او نقطه عطف مهمی است؛ جایی که برخلاف انتظار خودش، بسیار خوب تیراندازی می‌کند و نگاهش به آینده تغییر می‌کند.

این نویسنده درباره روند تحقیق و نگارش کتاب گفت: سوژه الهه احمدی، «زن پرمدال تیراندازی ایران»، در مهرماه ۱۴۰۳ توسط دفتر «روایت کلمه» پیشنهاد شد و پس از آن، متن پیاده‌شده مصاحبه‌هایی را که آقای مرتضی بیابانگرد انجام داده بود، برایم ارسال کردند. شروع به خواندن و تحقیق کردم و نکات مهم را استخراج کردم، اما این اطلاعات برایم کافی نبود. به همین خاطر، در اول آبان به تهران رفتم تا الهه احمدی را ببینم. پس از چهار روز مصاحبه تکمیلی و گفت‌وگو، به این نتیجه رسیدم که الهه فقط یک ورزشکار موفق نیست؛ او یک اتفاق بزرگ در تاریخ تیراندازی ایران است. نوشتن کتاب نیز از آذرماه شروع شد و حدود شش ماه طول کشید تا کتاب به ثمر برسد.

او بازنمایی شکست‌ها و موفقیت‌های مسیر الهه احمدی را از ویژگی‌های این اثر دانست و بیان کرد: مهم‌ترین ویژگی کتاب این است که مسیر پیشرفت را نشان می‌دهد. ما در کتاب با قهرمانی روبه‌رو نیستیم که از ابتدا قهرمان بوده باشد. الهه در شروع مسیر حتی تیراندازی را جدی نمی‌گیرد و درگیر انتخاب میان درس و ورزش است. پدرش او را به تیراندازی تشویق می‌کند و حتی برای اینکه به او ثابت کند می‌تواند این مسیر را ادامه دهد، او را وارد یک مسابقه می‌کند. الهه نیز در ابتدا تصور می‌کند در مسابقه شکست می‌خورد و دوباره سراغ درس می‌رود؛ اما نتیجه کاملاً برخلاف انتظارش می‌شود.

گلچمن افزود: بعد از آن نیز مسیر کاملاً بدون شکست نیست. برای مثال، در مسابقه انتخابی در مشهد رکورد خوبی نمی‌زند، گریه می‌کند و ناامید می‌شود؛ اما الهه تصمیم می‌گیرد که تسلیم نشود و دوباره تمرین را شروع کند. این دقیقاً همان چیزی است که روایت پیشرفت را از یک گزارش موفقیت جدا می‌کند: مخاطب شکست‌ها، تردیدها، سختی‌ها، تمرین‌ها و انتخاب‌های قهرمان را نیز می‌بیند. از سوی دیگر کتاب، پیشرفت را فقط در گرفتن مدال خلاصه نمی‌کند. در یادداشت الهه آمده است که قهرمانی فقط در میدان ورزش یا جنگ نیست و زیباترین نوع قهرمانی، غلبه بر خود و عبور از ترس‌ها و ضعف‌های درونی است.

این نویسنده عبور از ترس‌ها و ضعف‌ها را از اصلی‌ترین پیام‌های کتاب «تیررس» دانست و تصریح کرد: اگر بخواهم پیام اصلی کتاب را در یک جمله خلاصه کنم، می‌گویم: قهرمانی فقط رسیدن به مدال نیست؛ قهرمانی یعنی عبور از خود، ترس‌ها و ضعف‌ها و تبدیل‌شدن به انسانی قوی‌تر. این نگاه در یادداشت الهه احمدی نیز روشن است. او می‌گوید قهرمان واقعی فقط در جسم رشد نمی‌کند، بلکه در روحش نیز صعود می‌کند و انسان‌تر می‌شود.

او ادامه داد: در ادامه یادداشت، تأکید می‌کند که قهرمانی فقط در ورزش و جنگ نیست و هر انسانی می‌تواند با غلبه بر خودش قهرمان باشد. در خود روایت نیز این پیام با عمل نشان داده می‌شود. الهه بارها با شکست و ترس مواجه می‌شود، اما هر بار دوباره به خط تیراندازی برمی‌گردد. حتی مربی‌اش به او یادآوری می‌کند که از شکست نترسد، با برد مغرور نشود و از هر دو برای رشد استفاده کند.

گلچمن درباره وضعیت روایت پیشرفت در فضای کتاب گفت: به نظرم هنوز جای کار زیادی داریم. ما قهرمانان زیادی داریم که می‌توانیم به روایت زندگی آن‌ها بپردازیم. با این حال، در مسیر روایت پیشرفت حرکت‌های ارزشمندی شروع شده است، اما هنوز به تعداد و تنوع بسیار بیشتری از این روایت‌ها نیاز داریم. باید زندگی کسانی را که در ورزش، علم، فرهنگ، صنعت و حوزه‌های مختلف برای پیشرفت کشور تلاش کرده‌اند، با همین نگاه انسانی و جزئی‌نگر ثبت کنیم.

این نویسنده افزود: شاید مهم‌ترین نکته این باشد که روایت پیشرفت نباید تبدیل به روایتی صرفاً از موفقیت شود؛ باید شکست‌ها و دشواری‌های مسیر نیز گفته شوند. چون اتفاقاً همین بخش‌هاست که روایت را باورپذیر می‌کند و به مخاطب جوان می‌گوید اگر قهرمان امروز، روزی از همین نقطه‌ای شروع کرده که من ایستاده‌ام، پس من هم می‌توانم قدم بعدی را بردارم.

کتاب «تیررس» نوشته سیده مریم گلچمن به همت باشگاه روایت کلمه حوزه هنری تهیه و به‌تازگی از سوی انتشارات سوره مهر روانه بازار نشر شده است.