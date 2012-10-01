مراسم روز جهانی سالمند در شهرداری منطقه 20 تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد غلامی شهردار ناحیه 4 با اعلام این خبر گفت: به مناسبت روز جهانی سالمند با همکاری واحد سلامت اداره اجتماعی ناحیه 4 و مدیر محله دولت آباد مراسم جشنی با حضور اعضای کانون جهاندیدگان برگزار شد.

وی با اشاره به اهمیت حفظ سلامت جسمی و روانی سالمندان اظهار کرد: این مراسم با هدف ایجاد لحظاتی شاد برای سالمندان با اجرای برنامه های شاد و متنوع از جمله اجرای موسیقی ،تئاتر ، سخنرانی، مسابقه برگزار شد.

غلامی در ادامه افزود: در این مراسم با حضور رئیس اداره سلامت منطقه 20 و مدیران محلات با اهدای هدایا از اعضای کانون جهاندیدگان محلات ناحیه 4 تقدیر شد.

وی در ادامه به برگزاری همایش تغذیه و پیشگیری از سرطان به مناسبت روز جهانی اشاره کرد و گفت: به همت واحد سلامت ناحیه 4 و مشارکت مدیر محله دولت آباد این همایش با حضور 150 نفر از شهروندان در سا لن اجتماعات کتابخانه شیخ صدوق برگزار شد.

شهردار ناحیه 4 گفت: در این همایش کارشناس ارشد تغذیه ضمن تاکید بر تشخیص به موقوع سرطان و اهمیت توجه به انجام تستهای غربالگری به ویژه در سنین بالا ، رعایت تغذیه مناسبت از دوران کودکی و استفاده از سبزی و میوه و جلوگیری از مصرف فست فودها را حائز اهمیت خواند.

برگزاری سومین دوره جشنواره بهترین‌ها برای غنچه‌ های شهر

اداره امور بانوان منطقه 15 سومین دوره جشنواره بهترین‌ها برای غنچه‌های شهر را با ایجاد محیطی شاد و آموزشی برای خانواده‌ها و با هدف افزایش آگاهی عمومی والدین از فرزندان خردسال خود و اطلاع رسانی از توانایی‌ها و ظرفیت موجود در گروه سنی تا 4 سال و همچنین به‌ منظور افزایش همیاری محله ‌ای در جهت فراهم کردن زمینه‌ های رشد و نشاط برای کودکان و خانواده‌هایشان در بوستان خلیج فارس(پامچال) برگزار کرد.

این جشنواره در قالب ایستگاه‌های مختلف شامل تردستی و ژانگولر، عروسک گردانی، نمایش طنز، مسابقه و ... برگزار شد.

ایستگاه خانه اسباب بازی، ایستگاه سرگرمی‌های علمی (بازی‌های ریاضی و فکری)، ایستگاه نقاشی کودک (با موضوع اوقات فراغت و بازگشایی مدرسه به همراه هدایا از قبیل کلبه حیوانات، پازل‌های مختلف کودکانه و کاردستی و ...)، ایستگاه رادیو نمایشگاه (با حضور مجریان صدا و سیما و اجرای برنامه‌های متناسب با کودک به‌همراه مسابقه و مصاحبه و نمایش خیابانی با موضوع غنچه‌های شهر)، ایستگاه قصه‌گویی و شعرخوانی کودک،‌ ایستگاه مشاوره تغذیه (بررسی قد و وزن، تغذیه سالم، بی اشتهایی کودکان، تغذیه نوپایان، تغذیه در دوران مدرسه) با حضور کارشناس تغذیه کودک، ایستگاه مسابقات ورزشی کودکان (بسکتبال کودکان، پرتاب توپ به سیبل، بولینگ، گلف) به همراه جایزه و ایستگاه مشاوره کودک (تست هوش و مشاوره مشکلات رفتاری کودکان) با حضور کارشناس روانشناسی کودک از جمله ایستگاه‌ های مستقر در این جشنواره بود.

علاوه بر بهره‌مندی کودکان و مادرانشان از این غرفه‌ها، با هماهنگی امور بانوان با نواحی هشت‌گانه، از هر ناحیه تعداد 40 نفر مادر و کودک دعوت شده از کانون‌های مادر و کودک و مهدهای کودک سطح محلات به این جشنواره اعزام شدند و از امکانات جشنواره بهره‌ مند شدند.

عملیات گسترده خط کشی در سطح شهر فرون آباد

عملیات گسترده خط کشی در سطح شهر فرون آباد که همزمان با بازگشایی مدارس و در راستای افزایش ضریب ایمنی معابر آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد.

شهردار فرون آباد با اشاره به آمادگی لازم برای خدمت رسانی به شهروندان، گفت: نصب علایم هشدار دهنده، سرعت گیر و خط کشی خیابان ها در محدوده مدارس به صورت کامل صورت گرفته است.

علی بندعلیان همچنین از خرید تجهیزات ترافیکی جدید خبر داد و افزود: طی بازدید های صورت گرفته در سطح شهر، تمام سرعت گیرها، چراغ های راهنمایی و رانندگی و علایم سطح شهر شناسایی و نواقص آن رفع می شود.

وی بیان داشت: خط‌ کشی معابر به صورت طولی و عرضی شامل خطوط ممتد و مقطع و عرض شامل محل عابر پیاده، گذرگاه، خطوط احتیاط و سرعت‌گاه‌های برجسته در حال انجام است.