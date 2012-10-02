سیاست جدید ایران برای ساخت پتروشیمی‌ در عراق و افغانستان

جمشید محمدی در گفتگو با مهر درباره پیشنهادی مبنی بر ساخت واحدهای پایین دستی صنعت پتروشیمی توسط سرمایه گذاران ایرانی در کشورهای هدف صادرات همچون افغانستان و عراق، گفت: کشور ایران از لحاظ جغرافیایی و ذخایر هیدروکربوری از پتانسیل بالایی برای سرمایه گذاری و تولید به ویژه در صنعت پتروشیمی برخوردار است.



مدیر بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی پتروشیمی با تاکید بر اینکه می توانیم محصولات تولید شده در بخش بالادستی صنعت پتروشیمی را در گستره بالایی به محصولات پایین دستی و مصنوعات تکمیلی با ارزش افزوده بالا تبدیل کنیم، تصریح کرد: تحقق این شرایط زمینه ساز اشتغال زایی، حفظ و توسعه فرصت‌های موجود و افزایش تولید ناخالص ملی در کشور است.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در شرایط ویژه فعلی، محدودیت‌هایی برای ساخت و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی وجود دارد، اظهار داشت: ایجاد صنایع تکمیلی در کشورهای مجاور همسایه که مصرف کننده محصولات نهایی پتروشیمی بوده و در عین حال صنایع تکمیلی ضعیفی دارند در مجموع دارای توجیه اقتصادی است.



به گفته وی ساخت و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی در کشورهای همسایه موجب می شود با بهره گیری از تسهیلات و امکانات آنها، به اهداف اقتصادی مدنظر برسیم ولی این امر بهتر است توسط بخش خصوصی که در صنایع تبدیلی فعال‌تر هستند، انجام شود.



محمدی با تاکید بر اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با شناسایی طرح‌های پتروشیمی و معرفی آنها به متخصصان و سرمایه گذاران شرایط حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی را ایجاد کند، اظهارداشت: همان طور که از مقایسه واحدهای بالادست و پایین دست صنعت پتروشمی مشاهده می‌شود، باتوجه به توسعه زیاد واحدهای بالادستی، ظرفیت زیادی برای توسعه بخش پایین دستی پتروشیمی وجود دارد که معمولا هم توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند.



مدیر بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی پتروشیمی، تاکید کرد:‌ این بخش ارزش افزوده و اشتغالزایی بالاتری دارد که در شرایط فعلی توسعه آن بیشتر به نفع اقتصاد ملی است.



این مقام مسئول با اشاره به انجام مذاکرات مشترک بین تولیدکنندگان و خریداران داخلی و خارجی صنعت پتروشیمی یادآور شد: در این بین، اگر موانعی در مسیر تولید و عرضه باشد یا بازار به محصولات جدیدی نیاز داشته باشد یا تغییرات مشخصات فنی محصولات مورد نظر خریداران باشد، در این جلسات مطرح و مورد بررسی قرار بگیرد.