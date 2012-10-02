آموزش و درمان دغدغه ناشنوایان اردبیل/حمایتهای مقطعی پاسخگو نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر براساس آمارهای پزشکی از هر هزار نوزاد 67 مورد با مشکلات کم شنوایی و نا شنوایی به دنیا می آید و به طور تقریبی هفت درصد نوزادان ناشنوا متولد می شوند.

با وجودی که مقایسه این آمار با نرخ متولدین استان رقمی نزدیک به شش هزار ناشنوا را نشان می دهد اما از 17 هزار معلول ساماندهی شده حدود هزار و 500 نفر ناشنوا هستند که با تعداد موجود در سطح جامعه متفاوت است.

گروه های ناشنوا بر حسب درجه ناشنوایی در سه دسته پیر گوشی، کم شنوایی و ناشنوایی قرار می گیرند که به فراخور میزان قدرت شنوایی خود نیز دوره های درمانی متفاوتی را طی می کنند.

اما ناشنوایان اردبیل علاوه بر مشکلات درمانی هم اکنون با مشکلات متعددی روبرو هستند که از جمله می توان به مسائل آموزشی، مالی، بیکاری، خدمات دریافتی از نهادهای متولی و... اشاره کرد، چنانچه یکی از ناشنوایان اردبیلی در گفتگو با مهر عمده مشکل خود و بطور کلی ناشنوایان استان را درمان، آموزش و اشتغال می داند.

اعطای تسهیلات سلیقه ای است

وی با اشاره به خدمات مقطعی ارائه شده افزود: با وجود اینکه بهزیستی در سالهای اخیر خدماتی را ارائه کرده اما کمکها به صورت مقطعی است و ناشنوایان همچنان مشکلات گسترده ای برای طی روال عادی زندگی خود دارند.

این ناشنوا که صحبتهای خود را بر روی کاغذ می نویسد، با بیان مشکلات درمانی در بین جامعه ناشنوایان استان اضافه کرد: با وجودی که نزدیک به یک سال است درخواست کمک هزینه خرید سمعک به بهزیستی داده ام هنوز به این درخواست رسیدگی نشده است.

وی با بیان اینکه برخی کم شنوایان و افرادی که مبتلا به پیر گوشی شده اند، می توانند با استفاده از سمعک مشکل خود را رفع کنند، یادآور شد: به نظر می رسد در اعطای تسهیلات برخورد سلیقه ای وجود دارد و توجهی به وضعیت معیشت افراد نمی شود.

ناشنوایان باید در دانشگاه های خاص تحصیل کنند

یکی دیگر از ناشنوایان استان نیر با اشاره به مشکلات آموزشی این افراد به خبرنگار مهر گفت: ناشنوایان در مدارس استثنایی تحصیل می کنند اما وارد دانشگاه های عادی می شوند که در این رقابت با مشکلات تحصیلی مواجه شده و اکثرا به دلیل افت تحصیلی و نبود زمینه مناسب از ادامه تحصیل کناره گیری می کنند.

وی معتقد است با توجه به اینکه تعداد ناشنوایان در کشور و استان رقم قابل توجهی می باشد، لازم است دانشگاههایی برای این گروه از معلولان تدارک دیده شود تا حق تحصیل برای آنها نیز محفوظ بماند.

اعطای کمک هزینه تحصیلی از مدرسه تا دانشگاه

اما مدیران بهزیستی استان اردبیل با اشاره به خدمات مطلوب ارائه شده به ناشنوایان به دو شکل مستمر و غیر مستمر، خدمات مستمر را در قالب اجاره بها، بیمه درمانی و بیمه تکمیلی، کمک هزینه تحصیلی و بیمه کارفرما و خدمات غیر مستمر را کمک هزینه تحصیلی، خرید وسایل منزل و وسایل توانبخشی، نهضت مسکن، رابطین معلولان، تخفیف نیم بهای هواپیمایی، اردوهای فرهنگی و ورزشی، وام خود اشتغالی و سرمایه کار عنوان می کنند.

معاون توانبخشی بهزیستی استان در خصوص مشکلات درمانی و آموزشی ناشنوایان تصریح می کند: از بین ناشنوایان تنها افرادی تحت پوشش بهزیستی قرار می گیرند که توسط کمیسیون پزشکی این دستگاه اجرایی حمایت از آنها تائید شود.

ولی یعقوبی در خصوص برخی گلایه ها مبنی بر محدود و مقطعی بودن کمکها بهزیستی به این افراد تاکید می کند که در حال حاضر بهزیستی بر اساس منابع و اعتبارات خود خدمات ذکر شده را ارائه کرده و ناشنوایان نباید انتظار داشته باشند تمامی مایحتاج آنها از طریق دستگاههای دولتی تهیه شود.

این مسئول پرداخت کمک هزینه تحصیل را برای حمایت از این قشر کافی دانست و ادامه داد با وجود اینکه مشکل تحصیل برای ناشنوایان در بخش فهم دروس در کلاس درس وجود دارد اما حل این مشکل نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی مختلف است.

پرداخت تسهیلات خرید سمعک اولویت بندی شده است

اما معاون توانبخشی بهزیستی استان با رد برخورد سلیقه ای در اعطای تسهیلات برای خرید نیازهای درمانی ناشنوایان بویژه سمعک متذکر می شود که به دلیل اینکه تهیه سمعک نیازمند تامین مبلغی از سه تا 40 میلیون ریال اعتبار است، پرداخت تسهیلات آن با اولویت بندی انجام می شود.

اما یکی دیگر از مواردی که برخی ناشنوایان اردبیل از آن ابراز نارضایتی می کردند، تامین هزینه های سنگین درمان برای کاشت حلزون و استفاده از سمعک است.

معرفی 27 نفر برای کاشت حلزون

یعقوبی در این خصوص با اشاره به اقدامات گسترده بهزیستی در زمینه افزایش خدمات به ناشنوایان تصریح کرد: بهزیستی حدود 150 وسیله توانبخشی را در اختیار معلولان قرار می دهد که سمعک و کاشت حلزون تنها دو مورد از این وسیله ها است.

وی متذکر شد: کاشت حلزون تنها تا شش سالگی امکان پذیر است و در صورتی که والدین تا سه ماهگی پی به ناشنوایی کودک ببرند می توانند برای این مهم اقدام کنند.

معاون توانبخشی بهزیستی استان با اشاره به هزینه 280 میلیون ریالی کاشت حلزون عنوان کرد: پیش از این و تا چند سال گذشته تنها 810 میلیون ریال برای این موضوع هزینه شده بود، اما توانستیم در شش ماهه اول سال جاری 27 نفر را برای کاشت حلزون معرفی کنیم.

وی با تاکید به اینکه لازم است والدین کودکان خود را از 15 روزگی تا سه ماهگی در طرحهای غربالگری به تست شنوایی ببرند، تصریح کرد: تست غربالگری به صورت رایگان در بهزیستی انجام می شود و در صورت نیاز به کاشت حلزون شنوایی فرد پس از کاشت به شکل عادی برمی گردد.

سهم سه درصدی استخدام معلولان رعایت نمی شود

با وجود اینکه بیشترین مشکلات ناشنوایان در تحصیل و درمان خلاصه شده اما موضوع اشتغال امر مهمی است که در واقع یکی از مهمترین خواسته های بی پاسخ این قشر به حساب می آید.

یکی از ناشنوایان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: طبق قانون به منظور حمایت از معلولان دستگاههای دولتی و غیر دولتی لازم است سه درصد از سهم استخدامی خود را به این گروه اختصاص دهند که در عمل شاهد بی توجهی به آن هستیم.

اما نکته جالب اینکه سهم سه درصدی اشتغال معلولان در حالی که طی سالهای گذشته محقق نشده و حتی توجهی هم به آن نمی شود، اخبار افزایش آن به پنج درصد شنیده می شود که بنا به اعتقاد ناشنوایان تاثیری در زندگی معلولان نخواهد داشت.

ناشنوایان استان اردبیل تاکید دارند یک ناشنوا به مانند افراد عادی جامعه است و باید با وی برخورد برابری صورت گیرد و در عین حال لازم است به دلیل این ضعف سلامتی حمایت ویژه ای نیز از آنها به عمل آید.

بیمه از کار افتادگی ناشنوایان متولی ندارد

در حالی که بهزیستی با سه طرح بیمه کارفرما با پرداخت 23 درصد از حقوق، بیمه خویش فرما با پرداخت 23 درصد از بیمه و پرداخت جبران کارفرمایی با پرداخت 50 درصد به مدت پنج سال به منظور تشویق کارفرما برای به کار گیری معلولان از این گروه حمایت می کند، بی توجهی دستگاههای دولتی به رعایت سهمیه سه درصدی استخدام معلولان موجب شده حتی این حمایتها کفایت نکند.

طبق اظهارات معاون توانبخشی بهزیستی استان بیمه از کار افتادگی ناشنوایان ارتباطی به این دستگاه اجرایی نداشته و در برنامه های بهزیستی سرفصلی برای آن لحاظ نشده است.

موضوع از کار افتادگی که برای افراد سالم جامعه مشکلاتی را به همراه دارد، بی شک با نبود دستگاه متولی، مشکلات دو چندانی برای ناشنوایان ایجاد می کند که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

حمایت از معلولان از جمله برنامه هایی است که نه با کمکهای کوتاه مدت بلکه به واسطه برنامه ریزی بلند مدت و فرهنگ سازی در جامعه می تواند نتیجه قابل قبولی به همراه داشته باشد، اما ناشنوایان از جمله گروههایی هستند که به نظر می رسد برنامه ریزی بلند مدت را حداقل در آینده نزدیک تجربه نخواهند کرد.

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گزارش: ونوس بهنود