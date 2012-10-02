استفن کینگ و پسرش کتاب مشترک ترسناک نوشتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک سلر، استفن کینگ و پسرش جو هیل این داستان را با عنوان «در علف بلند» در قالب یک کتاب الکترونیک و کتاب شنیداری 9 اکتبر (18 مهرماه) منتشر میکنند.
به گفته ویراستاران این کتاب، این اثر داستان کوتاهی درخشان، ترسناک و تعلیقآمیز است که به قلم دو استاد مسلم این ژانر نوشته شده است.
داستان «در علف بلند» با یک خواهر و برادر شروع میشود که با شنیدن صدای فریاد کمک یک پسربچه وارد جاده میشوند. اما هنوز یک دقیقه نگذشته که آنها گم میشوند و چند لحظه بعد آنها یکدیگر را نیز گم میکنند. اما صدای گریه پسر مدام نزدیک و نزدیکتر میشود و ....
جوزف هیلستروم کینگ پسر استفن کینگ که متولد سال 1972 است، سالهاست که به عنوان نویسنده فعالیت میکند و برای اینکه شهرتش را مدیون نام پدرش نباشد، از اسم مستعار جو هیل برای انتشار آثارش استفاده کرده است. او نخستین داستان کوتاهش را سال 1997 نوشت و چندین رمان و مجموعه داستان کوتاه در کارنامهاش دارد.
قیمت کتاب الکترونیک 99/1 پوند و قیمت کتاب شنیداری 99/9 پوند است.
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