تنها یک سالن استاندارد تئاتر در گلستان وجود دارد

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سعی ما بر این است که تمام سالنهای استان را به مرور تجهیز کنیم و در این راستا سالن ارشاد گنبدکاووس تجهیز شد.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره تئاتر استان اظهار داشت: ویژگی مثبت برگزاری این جشنواره ها این است که باعث می شود، هنرمندان و نمایش آنها به جشنواره منطقه ای راه یابند و از آن طریق با عملکرد خوب در جشنواره بین المللی فجر شرکت کنند.

منتظری درباره تالار بزرگ مرکزی گرگان گفت: یکی از پروژه های مهمی است که قرار است تا سه سال آینده به بهره برداری رسد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، پیشرفت تالار بزرگ گرگان را 40 درصد اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه 15 مجتمع فرهنگی در سفر اول دولت به استان مصوب شد، گفت: 12 مجتمع مراحل ساخت خود را طی می کنند که تاکنون چند مجتمع به بهره برداری رسیده است.

منتظری عنوان کرد: مجتمع های رامیان، کلاله، فاضل آباد، آق قلا تا دو ماه آینده بهره برداری می شود و مجتمع گرگان در دهه فجر افتتاح می شود.