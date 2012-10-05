  1. اقتصاد
۱۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۳

کرمانشاهی به مهر اعلام کرد؛

آغاز پرداخت ارز غیرمرجع به اولویت 6/ تامین نیازهای ارزی واقعی

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران از آغاز پرداخت ارز غیرمرجع به اولویت 6 در اتاق مبادلات ارزی خبر داد و گفت: روز گذشته در این اتاق، علاوه بر تامین ارز مورد نیاز اولویت 3، 4 و 5، اولویت 6 نیز از ارز بهره مند شدند.

کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون اتاق مبادلات ارزی، علاوه بر تامین ارز مورد نیاز اولویت‌های 3، 4 و 5، اولویت 6 را نیز تامین ارز می‌ کند، گفت: با توجه به مجموعه اقداماتی که در اتاق مبادله ارز به منظور تامین ارز مورد نیاز مراجعه کنندگان صورت می ‌گیرد، هم اکنون وضعیت به نحوی است که به بیشتر ثبت سفارشاتی که مورد تائید سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی است، ارز تعلق می‌گیرد.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: البته رویکرد اتاق مبادلات ارزی، تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان است، چرا که در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید رویکرد تامین ارز برای متقاضیانی باشد که تولید می کنند.

وی تصریح کرد: هم اکنون در اتاق مبادلات ارزی شرایط به نحوی فراهم شده که یک تاجر به راحتی در زیر یک سقف می‌تواند تمامی نیازهای عملیات ثبت سفارش و دریافت ارز از بانک را فراهم کند. البته بانک مرکزی نیز به موقع توانسته ارز مورد نیاز را در اتاق مبادلات ارزی تامین کند.

به گفته کرمانشاهی، اولویت 1 و 2 همچنان ارز مرجع از بانک مرکزی دریافت می کنند.

