به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدشهاب‌الدین صدر در جلسه شورای سیاستگذاری و مسئولان کمیته‌های علمی تخصصی اولین کنگره بین‌المللی سلامت الکترونیک با اشاره به سهم عوامل مختلف مؤثر در سلامت افراد جامعه گفت: 50 درصد عوامل مؤثر بر سلامت، اجتماعی و اقتصادی است. عوامل ژنتیکی 15 درصد، رفتارهای فردی و اجتماعی 10 درصد سهم خدمات بهداشتی و درمانی در تأمین سلامت تنها حدود 25 درصد است که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت توجه به تمام عوامل مؤثر در حفظ و ارتقای سلامت است.

وی افزود: برای بهبود شرایط اجتماعی و محیطی افراد جامعه و در نهایت تأمین سلامت و همچنین برای ارایه مطلوب‌تر خدمات بهداشتی و درمانی، استفاده و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و پیشرفتهای روزافزون این حوزه بسیار ضروری است و می‌توان گفت با کمک فناوری اطلاعات، بهبود شاخص‌های سلامت به سرعت تحقق پیدا می‌کند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه این سازمان همواره در استفاده از علوم روز و به ویژه فناوری الکترونیکی و اطلاعاتی در ارایه خدمات به جامعه پزشکی و ادای وظایف خود در حوزه سلامت پیشرو بوده است، عنوان کرد: اولین کنگره سلامت الکترونیک در همین راستا و جهت ترویج سلامت الکترونیک در بین سیاستگذاران، فعالان و ارایه‌دهندگان خدمات حوزه سلامت در کشور برگزار می‌شود.

در ادامه دکتر پیام حنفی‌زاده دبیر علمی کنگره سلامت الکترونیک با اشاره به استقبال خوب صورت گرفته از این کنگره، گفت: تعداد کنفرانسهای بین‌المللی که در حوزه سلامت الکترونیک در دنیا برگزار می‌شود محدود است و با توجه به جایگاه و محتوای علمی این کنگره و نهاد برگزار کننده آن که یک نهاد غیر دولتی و متکی به جایگاه علمی پزشکان کشور است، سازمانها و نهادهای بین‌المللی متعددی از جمله سازمان ملل، سازمان جهانی بهداشت (WHO) و برخی ژورنالهای تخصصی معتبر حمایت خود از اولین کنگره بین‌المللی سلامت الکترونیک را اعلام کرده‌اند.

وی افزود: در این کنگره 14 پانل در نظر گرفته شده که در هر پانل یک میهمان و استاد بین‌المللی حضور خواهد داشت. همچنین 7 کارگاه تخصصی و 6 سخنرانی علمی توسط دانشمندان بین‌المللی به شرکت‌کنندگان این کنگره ارایه خواهد شد.

در ادامه این جلسه، اعضای هیئت علمی و دبیران کمیته‌های تخصصی، محتوا و محورهای اصلی کنگره را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

اولین کنگره بین‌المللی سلامت الکترونیک توسط سازمان نظام پزشکی و با مشارکت تعداد کثیری از نهادها و سازمانهای علمی معتبر خارجی و داخلی، 9 و 10 آذر ماه امسال در تهران برگزار می‌شود.