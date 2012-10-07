اخوان یمن همسو با طرحهای آمریکاست/ درخواست لغو مصونیت عبدالله صالح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد ، "عبد المالک الحوثی" ضمن تاکید بر اهمیت مبارزه با طرح آمریکایی در یمن خواستار موضع رسمی، سیاسی و مردمی درباره حضور نظامیان آمریکایی در این کشور شد.

وی بیان کرد: در برخی استانهای یمنی تلاش می شود که تا برای ترساندن مردم خطر گروه الحوثی را ترویج کنند تا نگاهها از طرحهای آمریکا در این کشور منحرف شود.

وی ضمن هشدار درباره مزدوران آمریکایی ها و خطرناک توصیف کردن آنها برای یمن افزود: درباره خطر مزدوری برای آمریکا با توجه به اینکه مزدوری خیانت و جرم است باید اطلاع رسانی شود.

رهبر گروه الحوثی یمن بیان کرد: آمریکا در قالب عناوین مختلف از جمله قبیله ای و طایفه ای ظرف سال گذشته طرحهای خود را مطرح کرده است آمریکایی ها می کوشند که قبیله حاشد را وارد جنگ جدید علیه الحوثی کنند.

وی افزود: حزب اصلاح شاخه اخوان المسلمین در یمن همسو با طرحهای آمریکایی حرکت می کند.

رهبر گروه الحوثی همچنین فاش کرد: عربستان سعودی کمکهای مالی خود به صادق الاحمر رهبر قبیله بزرگ حاشد و فرزندانش را تا زمانی که جبهه جدید قبیله ای در استان عمران در شمال یمن نگشایند را قطع کرده است.

خبر دیگر اینکه صادق الاحمر رهبر قبیله حاشد یمن خواستار لغو مصونیت داده شده به علی عبدالله صالح به اتهام دامن زدن به نزاعهای یمن شد.

وی در نشست ائتلاف قبایل یمن در صنعا به کشورهای بانی طرح شورای همکاری خلیج فارس درباره بهره برداری عبدالله صالح از مصونیت داده شده به وی و دامن زدن به نزاعهای یمن از طریق حزب کنگره ملی شریک دولت ائتلافی هشدار داد.

صادق الاحمر از گروههای یمنی خواست که در نشست گفتگوهای ملی که قرار است در ماه آینده برگزار شود حضوری قوی داشته باشند.