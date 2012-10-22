فراخوان راه اندازی کتابخانه صوتی برای کودکان نابینا

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت سامسونگ با هدف ارتقای سطح آموزش و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، پیش از این پروژه‌ کتابخانه سیار را در پنج شهر ایران به انجام رسانده است. این بار این کمپانی قصد دارد کتابخانه هایی را به شکل صوتی و برای کودکان نابینا راه اندازی کند.

این کتابخانه‌ها به‌شکل صوتی و در شهرهای زنجان، کاشان، بندرعباس، ارومیه و سنندج برپا می‌شوند تا امکان تازه‌ای برای آشنایی بیش‌تر کودکان و نوجوانان نابینا با ادبیات و فناوری فراهم شود.

در این راستا این شرکت از علاقه مندان خواسته است که برای کمک و همکاری در اجرای این پروژه نمونه صدای ضبط شده خود را برای سامسونگ ارسال کنند.

علاقه مندان برای حضور در این پروژه، باید به وب‌سایت "سرزمین سخن" مراجعه و نمونه صدای خود را ضبط کنند و برای این شرکت بفرستند.

این فراخوان با پیام "قصه گوی دنیای آنها باش" اعلام شده است که قصد دارد با صدای شرکت کنندگان در این طرح برای کودکان نابینا کتابخانه صوتی بسازد.