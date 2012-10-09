ساخت بلوار امام علی(ع) در قزوین 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین شفیعی در این باره گفت: عملیات عمرانی پروژه احداث بلوار امام علی(ع) بعد از جابجایی تیرهای برق در باند کندرو شرقی و اجرای عملیات بیس ریزی و آسفالت به اتمام خواهد رسید.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری قزوین تصریح کرد:‌ اعتبار اجرای این پروژه 12میلیارد ریال است که در سال گذشته هشت

میلیارد ریال هزینه شده است.

وی افزود: عملیات عمرانی این بلوار از اردیبهشت ماه سال گذشته آغاز شده و اکنون در مراحل پایانی قرار دارد و به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

شفیعی با بیان اینکه به جز بیس ریزی و آسفالت باند کندرو شرقی این پروژه کلیه عملیات عمرانی از جمله آسفالت، بیس ریزی و

لوله گذاری و هدایت آبهای سطحی به اتمام رسیده است گفت: در حال حاضر این پروژه از 95 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار

است و در صورتی که منطقه سه شهرداری قزوین نسبت به جمع آوری تیرهای برق موجود در باند کندرو شرقی این پروژه اقدام

کند مابقی عملیات عمرانی برای بهره برداری از این پروژه انجام خواهد شد.

این مسئول یادآورشد:‌ برای اجرای عملیات عمرانی دفع آب‌های سطحی این پروژه دو هزار و500 متر لوله گذاری شده است که عرض کندرو با 5.7 متر، عرض پیاده‌رو و دوچرخه‌سواری پنج متر و 11.5 متر عرض تندرو از مشخصات این پروژه است.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری قزوین با بیان اینکه این پروژه در راستای بهبود حمل و نقل منطقه سه شهرداری قزوین و رفاه حال شهروندان اجرایی شده است اضافه کرد: عملیات عمرانی پروژه بلوار امام علی از سال 89 آغاز شده است که امسال به اتمام خواهد رسید.