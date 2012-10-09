بزرگترین پروژه آبرسانی مهر ماندگار کشور نیازمند تامین اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، دراثر شرایط اقلیمی هرمزگان و خشکسالی 14 ساله بسیاری از چاههای آب شیرین و سفره های زیرزمینی آب یا خشک شده اند یا به دلیل نفوذ آبهای شور دیگر قابل استفاده برای شرب و حتی کشاورزی نیستند.

قرار گرفتن بیش از نیمی از دشتهای استان در لیست ممنوعه خبر از وضعیت بحرانی آب در استان دارد، هشدارها و ابراز نگرانی مدیران حوزه آب نیازمند توجه بیشتر مردم در مصرف آب و استفاده از روشهای موثر صرفه جویی را دارد.

اما در این بین همیشه روستائیان در صدر مشکلات تامین آب شرب بوده اند، روستائیانی که مانند شهرنشینان از کمترین خدمات بهره مندند. نگاهی به آمار روستاهای کم بهره و بی بهره از شبکه های انتقال آب و آبی که مورد تایید کامل وزارت بهداشت باشد گواه بر این مدعا است.

وظیفه تامین آب شرب مورد نیاز 600 روستا در هرمزگان بوسیله تانکرهای آب یا به نوعی می توان نام آنها را سفیران آب نامید انجام می شود، تانکرهایی که حامل آب شرب برای تحقق رویاها و خواب کودکان روستایی هستند.

طبق سرشماری سال 1385 شهرستان قشم دارای تعداد 66 آبادی و تعداد 54 روستا با جمعیتی معادل 12 هزار و 932 خانوار(بالای 20 خانوار) و تعداد 12 روستا با جمعیتی معادل 81 خانوار(زیر 20 خانوار) تشکیل می دهد که همه روستاهای شهرستان قشم فاقد آب آشامیدنی هستند که از طریق آبشیرینکن ها آب شربشان تامین شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان گفت: طرح مجتمع آبرسانی روستاهای قشم از خط انتقال بندرعباس به قشم بزرگترین پروژه مهر ماندگار روستایی آب در کشور به شمار می رود که برای تکمیل این طرح به 100 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.

عبدالحمید حمزه پور در حاشیه بازدید ار روند اجرایی پروژه های در دست اجرای آب روستایی در قشم در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: این طرح از سال 1381 آغاز شده و تا پایان دولت دهم به بهره برداری می رسد، اعتبار مصوب این طرح در سال گذشته بیش از 154 میلیارد ریال بود و تاکنون 63 درصد این اعتبار تخصیص یافته است.

وی ابراز امیدواری کرد:طبق برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال جاری و زودتر از برنامه ، پروژه مورد نیازبه بهره برداری برسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان طرح آبرسانی روستاها را متضمن رفع یا کاهش مهمترین تنگنا و محدودیت موجود برای ساکنین روستاها دانست وافزود: این طرح تامین آب مورد نیاز شهرکهای صنعتی مناطق آزاد قشم را تامین می کند و علاوه بر آن، چند شهرک صنعتی درمسیر روستاهای این شهرستان قرار خواهدگرفت که درصورت اجرای طرح آبرسانی، مورد استفاده ساکنین این شهرک ها نیز قرار می گیرد.

حمزه پور افزود: ازطریق این پروژه تامین آب کاربریهای دیگری چون فرودگاه، شهرکهای مسکونی، مراکز آموزشی، فرهنگی، درمانی و نظامی ویار مراکز پیش بینی شده، صورت می گیرد.

وی جنبه اقتصادی، اجرای طرح آبرسانی روستاهای قشم را اثرات توام مستقیم وغیر مستقیم اقتصادی دانست و گفت: حذف سیستم آبرسانی با تانکرهای سیار در منطقه سبب ممانعت از صرف هزینه های هنگفتی به ازای هر مترمکعب آب می شود و با توجه به توسعه عمران و آبادانی روستاها که یکی از راههای دستیابی به پیشرفت و توسعه وهمچنین از مفروضات و متغیرهای اساسی مورد تاکید در سند توسعه استان و برنامه ریزی های منطقه ای و در واقع یکی از اولویت های برنامه کاری مسئولان استان است بنابر این ایجاد تاسیسات آبرسانی زمینه توسعه پایدار روستاها و نگه داشت جمعیت این مناطق را فراهم و رضایت مندی مردم از زندگی را نیز افزایش می یابد.

حمزه پورحجم عملیات بالغ بر 832 کیلومتر خط انتقال وشبکه توزیع و 12 هزار و 500 متر مکعب مخزن آب و شش باب ایستگاه پمپاژ عنوان کرد که درحال حاضر از پیشرفت فیزیکی85 درصد برخوردار است.

شهرستان قشم تنها شهرستان کشور است که هیچکدام از روستاهای آن دارای آب لوله کشی شرب و بهداشتی نیست و منبع تامین آبشرب این روستاها از آبشیرینکن با ظرفیت تولید آب 18 هزار مترمکعب در روز توسط سرمایه گذار بخش خصوصی، شرکت مبنا در دست اجراست.