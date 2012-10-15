محمود زیرکچیان زاده در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت طرح توسعه میدان مشترک نفت و گاز سلمان، گفت: در حال حاضر واحد جی.ال.پی توسعه این میدان در مراحل نهایی راه اندازی قرار دارد.



مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با اعلام اینکه در شرایط فعلی عملیات آماده سازی جی.ال.پی به پایان رسیده است، تصریح کرد: پیش بینی می شود در آذر ماه سالجاری این سکوی فرازآوری با گاز در میدان سلمان در مدار بهره برداری قرار بگیرد.



این مقام مسئول ظرفیت تزریق گاز واحد جی.ال.پی را روزانه حدود 60 میلیون فوت مکعب عنوان کرد و افزود: با راه اندازی این طرح علاوه بر کاهش گازسوزی در سکوهای میدان سلمان ضریب بازیافت در این میدان هیدروکربوری افزایش می یابد.



وی ضریب فعلی بازیافت از میدان مشترک سلمان را حدود 50 درصد اعلام کرد و یادآور شد: با مشارکت متخصصان صنعت نفت هم اکنون میزان برداشت نفت ایران در این میدان مشترک در مقایسه با سهمش بیش از طرف مقابل است.



به گزارش مهر، به زودی طرح توسعه میدان مشترک نفتی سلمان با هدف افزایش تولید روزانه نفت از این میدان به 50 هزار بشکه و تولید گاز به 500 میلیون فوت مکعب گاز به بهره برداری می‌رسد.



با این وجود اخیرا یک طرح جدید ضربتی برای افزایش تولید نفت در این میدان مشترک در خلیج فارس تکمیل شده است به طوریکه با راه‌اندازی چاه‌های جدید، تولید نفت ایران از میدان سلمان به طور متوسط چهار هزار بشکه در روز افزایش یافته است.



شرکت ملی نفت ایران اخیرا با انتشار گزارشی درباره حفاری چاه‌های جدید نفتی میدان سلمان، اعلام کرد: از دو سال گذشته عملیات تعمیر 9 حلقه چاه از مجموع 11حلقه چاه‌های سکوی DP با استقرار دکل حفاری فتح آغاز شده است.



با انجام حفاری و تعمیر 6 حلقه چاه‌های بسته این سکوی دریایی، تاکنون در مجموع هشت هزار و 400 بشکه افزایش تولید از میدان مشترک سلمان حاصل شده است.



برای توسعه نهایی بخش نفتی این میدان مشترک حفاری 23 حلقه چاه تزریق آب و نفت، ساخت و نصب سکوی انتقال گاز، سکوی تولید، بازسازی، تعمیر تأسیسات سطح الارضی و تعمیرات سکوهای سه پایه سرچاهی در دستور کار شرکت نفت قرار گرفته است.



در بخش گازی این پروژه برای تولید روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز و 6 هزار بشکه مایعات گازی از مخزن گازی دالان حفر 9 حلقه چاه تولیدی، ساخت لوله‌های انتقال گاز سرچاهی، 2 سکوی سرچاهی گازی، یک سکوی زیستی، یک سکوی دریایی فرآورش گاز و 220 کیلومتر خط لوله انتقال گاز به سیری و سکوی مبارک در دستور کار قرار گرفته است.



در حال حاضر پیشرفت ساخت خط لوله 32 اینچی به طول تقریبی 220 کیلومتر به عنوان بزرگترین خط لوله انتقال گاز خلیج فارس مراحل پایانی (نزدیک به 100 درصد) ساخت را پشت سر می گذارد و بر اساس برنامه زمان بندی باید بهره برداری از این پروژه تا تابستان سالجاری آغاز ‌شود.



برای اجرای طرح توسعه میدان نفتی سلمان از ابتدای طرح تاکنون بیش از یک میلیارد و 300 میلیون دلار سرمایه گذاری شده که 70 درصد از این اعتبارات سهم پیمانکاران داخلی بوده است.



به موازات اجرای طرح توسعه میدان مشترک نفتی با حفاری و تعمیر هشت حلقه چاه در مجموع تولید نفت از این میدان مشترک با امارات متحده عربی 10 هزار بشکه در روز افزایش یافته است.



میدان سلمان (ساسان سابق) در سال 1344 شمسی با ذخیره بیش از چهار میلیارد بشکه نفت و 5.1 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در خلیج فارس کشف و شناسایی شد. میدان سلمان با ابوالخوش امارات متحده عربی مشترک است.