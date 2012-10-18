سفر رهبر انقلاب به خراسان شمالی آرامش خاصی در کشور ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا آشتیانی‌، قبل از ظهر پنج شنبه در مراسم نکوداشت سالگرد سفر رهبر معظم انقلاب به قم که در تالار معصومیه استانداری برگزار شد، با بیان اینکه سفر حضرت آیت الله خامنه‌ای در سال 89 و در زمان حساسی برگزار شد، افزود: در آن زمان دشمنان چشم به این سفر دوخته بودند تا ببینند چه استقبالی از رهبر انقلاب خواهد شد که خوشبختانه مردم همیشه در صحنه قم که همواره پایبندی خود را به انقلاب و کشور در برهه‌های مختلف به اثبات رساندند در استقبال از رهبر انقلاب حماسه ماندگاری به جای گذاشتند.



وی با بیان اینکه سفر این روزهای رهبر معظم انقلاب به استان خراسان شمالی نیز آرامش خاصی را در کشور ایجاد کرده است افزود: دشمنان این بار نیز همه دیدند مردم ما با وجود مشکلات و فراز و نشیب‌ها همواره در صحنه حاضر هستند و اگر مشکل خاصی در کشور ایجاد شود مردم صحنه را ترک نخواهند کرد.



عضو جامعه مدرسین حوزه عنوان کرد: بیانات رهبر معظم انقلاب همواره نوید بخش و امید دهنده و برای آینده کشور امیدوار کننده است.



وی ابراز داشت: خداوند در قرآن بر مومنین بشارت داده که آن‌ها را در برابر دشمنانشان پیروز خواهند کرد هر چند که با دست خالی ایستادگی کنند.



آشتیانی گفت: رسول اکرم(ص) در ابتدای رسالت خود کار را با سه نفر آغاز کرد و در طی مدت 23 سال توانست بسیاری از مردم را به دین مبین اسلام هدایت کند و امروز می‌بینیم که پرچم این دین در سراسر جهان برافراشته است.



وی ابراز داشت: نباید از مشکلات و همچنین فشار‌ها و تهدیدهای دشمنان ترسید و هراسی به دل راه داد و باید یقین و ایمان داشته باشیم که خداوند پشتیبان این کشور و انقلاب است.

