اجرای سیستم AMI برای مدیریت صحیح مصرف برق در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا آقایی ظهر پنج شنبه به مناسبت افتتاح طرحهای برق رسانی منطقه شمال غرب شهرستان اصفهان در جمع خبرنگاران در سخنانی به مدیریت مصرف و اجرای سیستم AMI اشاره کرد و اظهار داشت: در بخش مدیریت مصرف در گذشته شاهد صدور قبضهای میلیونی برای مشترکان صنعتی در این منطقه بودیم ولی پس از اجرای سیستم AMI توانستیم تا با مدیریت صحیح مبالغ قبوض را تا حد چشمگیری پایین بیاوریم.

وی در ادامه تصریح کرد: منطقه صنعتی محمود آباد یک هزار و 350 مشترک دیماندی داریم که اکثریت آنها را صنایع تشکیل می دهند همچنین در بخش دیماندی قادر خواهیم بود تا از راه دور به قرائت کنتور بپردازیم همچنین با نصب این کنتور ها سعی کرده ایم تا در مدیریت مصرف نیز نقش بسزایی داشته باشیم.

مدیر امور برق شمال غرب شهرستان اصفهان در بخش دیگر صحبتهای خود به اجرای سیستم G.I.S اشاره کرد و گفت: با نصب سیستم G.I.S بر روی کنتورهای مصرف کنندگان می توانیم از هرگونه مشکلی که برای آنها اتفاق می افتد مطلع شویم در اولین فرصت به رفع عیب آنها بپردازیم.

اجرای دو هزار و 500 متر شبکه فشار متوسط در شهرک صنعتی محمود آباد

وی افزود: دو هزار و 500 متر شبکه فشار متوسط در شهرک صنعتی محمود آباد به منظور تقویت شبکه های این شهرک نصب شده که برای بهبود فشار برق و تقویت است و بالغ بر یک هزار و 400 میلیون ریال هزینه را شامل شد.

آقایی، در خصوص اجرا و نصب چراغهای کم مصرف لاکپشتی افزود: نصب 23 اصله چراغ لاک پشتی پربازده کم مصرف از دیگر اقدامات عمرانی این شرکت بود در خیابان سپاه در خانه اصفهان انجام شد.

فیدر گیری از پست 20.63 کیلووات خیابان رزمندگان

وی با عنوان این مطلب که با اجرایی شدن این طرح ظرفیت سازی به منظور پذیرش مشترکین جدید فراهم شده است، گفت: شبکه های مذکور به گونه ای طراحی شده است که فیدر گیری از پست 20.63 کیلووات خیابان رزمندگان به آسانی صورت می پذیرد.

مدیر امور برق شمال غرب شهرستان اصفهان اظهار داشت: روشنایی معابر در خیابان شهید خداداد امینی در محله مارچین با نصب 35 اصله پایه به همراه یک دستگاه ترانسفورماتور 250 کیلو ولت آمپر به اجرا درآمده است.

اجرای 32 طرح با اعتبار 7 میلیارد و 700 میلیون ریال

وی در ادامه صحبتهای خود یادآور شد: 32 طرح کوچک و بزرگ در منطقه به منظور ظرفیت سازی نیز به اجرا در آمده است که در این میان می توان به اجرای 4 کیلومتر شبکه فشار متوسط و فشار زمینی همچنین 14 دستگاه ترانس هوایی که با اعتبار 7 میلیارد و 700 میلیون ریال اجرا شده است اشاره کرد.