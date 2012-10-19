دور جدید نوبل ادبیات انگلیسی کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک ترید، این جایزه دوسالانه 40 هزار پوندی که برای تجلیل از یک عمر دستاورد ادبی به یک نویسنده تعلق می‌گیرد، برنده خود را امسال در تاریخ 7 مارس 2013(17 اسفند) از سوی گروه داوری که متشکل از شماری از نویسندگان، منتقدان ادبی و دانشگاهیان است، معرفی می کند.

برنده سال 2011 این جایزه جولیان بارنز بود که پیش از دریافت جایزه بوکر، این جایزه را نصیب خود کرد.

این جایزه 18 سال پیش تاسیس شد و در این مدت جایگاه خود را به عنوان یکی از معتبرترین افتخارات ادبی برای نویسندگان بریتانیایی و ایرلندی تثبیت کرده است.

این جایزه از سوی بنیاد جان اس. کوهن که سال 1965 توسط خود او تاسیس شد و با حمایت شورای هنر بریتانیا اهدا می‌شود.

این جایزه همچنین یک جایزه دیگر به نام کلاریسا لورد نیز اهدا می‌کند که ارزش آن 12500 پوند است و به سازمانی ادبی که حامی نویسندگان جوان زیر 35 سال باشد، تعلق می‌گیرد.

