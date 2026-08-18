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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۵۳

وال‌استریت ژورنال:

مذاکرات ایران و عمان درباره افزایش تردد در تنگه هرمز پیشرفت داشته است

مذاکرات ایران و عمان درباره افزایش تردد در تنگه هرمز پیشرفت داشته است

چند مقام آمریکایی از پیشرفت در مذاکرات ایران و عمان برای افزایش تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد که مذاکرات میان ایران و عمان برای اجازه یافتن جهت افزایش تردد دریایی در تنگه هرمز پیشرفت‌ داشته است.

این مقامات افزودند که مذاکرات ایران و عمان می‌تواند فشار بازار جهانی انرژی را کاهش دهد.

با این حال، مقامات آمریکایی با ابراز نگرانی نسبت به این موضوع، مدعی شدند که توافق میان ایران و عمان ممکن است به تثبیت کنترل تهران بر تنگه هرمز بینجامد.

بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ترجیح می‌دهد توافقی حاصل شود که تنگه هرمز به صورت کامل دوباره بازگشایی شود.

کد مطلب 6919773

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